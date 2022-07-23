Европа сообщила о намерении увеличить поставки СПГ из Нигерии

Вадим Карасев

Евросоюз планирует увеличить поставки сжиженного природного газа из Нигерии

Заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии (ЕК) Мэтью Болдуин сообщил о намерениях ЕС увеличить долю импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Об этом пишет Premium Times.

По словам Болдуина, страны Европы испытывают трудности с закупкой газа после начала спецоперации на Украине. На переговорах в Нигерии он также рассказал об опасениях ЕС относительного полного прекращения поставок топлива из России. Именно этим и продиктовано данное решение, объясняет Болдуин.

На сегодняшний день доля Нигерии в европейском импорте газа равна 14 процентам, в то время как 60 процентов поставок нигерийского СПГ идут в Европу. Болдуин заявил об огромном потенциале Нигерии в качестве замены России в поставках газа.

По опубликованным данным на сайте Еврокомисии, ЕС является самым главным мировым импортером СПГ. В прошлом году лидерами по импорту газа среди стран-участниц стали Испания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Италия. В общей сложности за 2021 год страны союза закупили 80 миллиардов кубометров СПГ.

Первое место в списке наиболее крупных поставщиков СПГ занимают США, а второе место разделили Катар и Россия. Нигерия оказалась на третьем месте. ЕК рассказала, что на данный момент около 10 процентов потребности ЕС в газе закрывает внутреннее производство.

В июле этого года ЕК представила план по сокращению потребления газа на 15 процентов начиная с 1 августа 2022 года вплоть до 31 марта 2023 года. Инициатива была вызвана беспокойством Брюсселя об остановке поставок российского топлива.