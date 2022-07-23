Филипп Киркоров рассказал о своей эмиграции
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Филипп Киркоров рассказал о своей эмиграции

Филипп Киркоров рассказал о своей эмиграции
55-летний певец Филипп Киркоро признался, что ему некуда деваться. Артист удивил публику эпатажной выходкой в Сочи. Музыкант необычным образом завершил исполнение своего хита «Мария Магдалена». Бывший муж Аллы Пугачевой весной оказался в центре громкого скандала. Певец выступил с юбилейными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда он прошелся по поваленному декоративному кресту на сцене, исполняя «Марию Магдалену». После этого артиста обвинили в оскорблении чувств верующих. Теперь на шоу в Сочи музыкант представил другую версию своего выступления. Филипп несколько раз перекрестился, а затем рухнул на колени перед зрителями.
Выступая в «Фестивальном», Киркоров высказался о своей предполагаемой эмиграции: многие считают, что певец готовится к отъезду вместе с семьей. «В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», — заверил Филипп. У певца запланирован и дальше гастрольный тур по России. Однако весной с выступлениями у Киркорова были сложности. Его шоу в Северо-Кавказской государственной филармонии отменили после скандала с крестом. Сам артист неоднократно извинялся за свои действия, которые могли ранить чувства других.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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