Филипп Киркоров: «В то время, когда все бегут из страны – я остался. А куда деваться?»
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Филипп Киркоров: «В то время, когда все бегут из страны – я остался. А куда деваться?»

Филипп Киркоров: «В то время, когда все бегут из страны – я остался. А куда деваться?»

Во время концерта в Сочи Филипп Киркоров со сцены обратился к поклонникам и заверил их, что не собирается бежать из страны. Артист видит свою жизнь и будущее детей только в России.


Вчера, 22 июля, состоялся концерт Филиппа Киркорова в Сочи, где певец сделал громкое заявление о переезде. Звезда эстрады со сцены рассказал своим поклонникам, что не собирается уезжать из страны, как это сделали некоторые его коллеги. Он видит свое будущее только на просторах России.

«В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе», — сказал Киркоров.

Поклонники позитивно восприняли заявление и встретили его бурными овациями. Некоторые зрители выкрикивали слова поддержки: «Молодец! Мы не сомневались в вас»: «Поддерживаем!»; «Лучший!»

Бывший муж Аллы Пугачевой, которая сейчас проживает в Латвии с Максимом Галкиным и детьми, продолжает концертные туры по России. В Сочи он собрал полный зал, а в ближайшее время планирует выступить в Геленджике, Анапе, Феодосии и Ялте.

Ранее Филипп Бедросович подвергся резкой критике общественности за экстравагантное шоу. Музыкант исполнил песню «Мария Магдалена» на поваленном кресте. После скандала члены «Объединенного родительского собрания Юга России» собрали три тысячи подписей за отмену предстоящего концерта. Однако во время своего выступления в Сочи 55-летний певец заменил эпатажный номер и упал на колени, перекрестившись несколько раз. А затем и вовсе упал на сцену.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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