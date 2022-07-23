Forspoken на Xbox теперь стоит ждать не раньше 2025 года

Вадим Карасев





Издательство Square Enix некоторое время назад объявило, что игра Forspoken, которая создается эксклюзивно для Playstation 5 и PC, не выйдет в этом году. Изначально предполагалось, что проект появится 11 октября 2022 года, но его дату релиза перенесли — теперь выпустить Forspoken обещают в конце января 2023 года.

Перенос даты релиза Forspoken — это печальная новость не только для игроков с Playstation 5 и PC, но и для игроков с приставками Xbox Series X | S, которые рассчитывали сыграть в проект на консолях Microsoft. Напомним, что изначально было объявлено о временной консольной эксклюзивности Forspoken — на 2 года. Таким образом, на приставках Xbox Series X | S игра, как предполагалось, выйдет не раньше октября 2024 года, теперь же этот срок сдвинут — не раньше конца января 2025 года.





Forspoken представляет собой ролевой экшен в открытом мире. В Forspoken обещают интересный игровой мир, уникальную боевую систему с акцентом на магию и увлекательный сюжет.

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