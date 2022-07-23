Forspoken на Xbox теперь стоит ждать не раньше 2025 года
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Forspoken на Xbox теперь стоит ждать не раньше 2025 года

Forspoken на Xbox теперь стоит ждать не раньше 2025 года


Издательство Square Enix некоторое время назад объявило, что игра Forspoken, которая создается эксклюзивно для Playstation 5 и PC, не выйдет в этом году. Изначально предполагалось, что проект появится 11 октября 2022 года, но его дату релиза перенесли — теперь выпустить Forspoken обещают в конце января 2023 года.

Перенос даты релиза Forspoken — это печальная новость не только для игроков с Playstation 5 и PC, но и для игроков с приставками Xbox Series X | S, которые рассчитывали сыграть в проект на консолях Microsoft. Напомним, что изначально было объявлено о временной консольной эксклюзивности Forspoken — на 2 года. Таким образом, на приставках Xbox Series X | S игра, как предполагалось, выйдет не раньше октября 2024 года, теперь же этот срок сдвинут — не раньше конца января 2025 года.


Forspoken представляет собой ролевой экшен в открытом мире. В Forspoken обещают интересный игровой мир, уникальную боевую систему с акцентом на магию и увлекательный сюжет.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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