Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИБДД имущество на 130 млн рублей

Вадим Карасев

Российская Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова имущество на 130 млн руб. Об этом сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

Как утверждает прокуратура, проходя государственную службу, Кузнецов на деньги неизвестного происхождения купил, оформив на себя и своих родственников, один автомобиль и 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Болгарии. Ведомство также обнаружило в индивидуальных банковских сейфах Кузнецова свыше 20 тыс. евро, 60 тыс. долларов и 48 млн рублей.

"В ходе проведенных Генпрокуратурой мероприятий установлено, что сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автотранспортное средство. Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется", – указали в Генпрокуратуре.

Сергей Кузнецов занимал пост инспектора ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве. Как подчеркнули в ГИБДД, пока иск прокуратуры не будет рассмотрен, Кузнецову запрещено совершать любые регистрационные действия в отношении указанного имущества.

Как ранее писал Ruposters, в начале июля силовые структуры провели обыски у главы управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова. Предположительно, действия представителей органов непосредственно связаны с уголовным делом, возбужденным летом 2020 года СК России по Петербургу в связи со злоупотреблениями должностными полномочиями.