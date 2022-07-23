Германию обвинили в уязвимости Евросоюза перед Россией
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Германию обвинили в уязвимости Евросоюза перед Россией

Германию обвинили в уязвимости Евросоюза перед РоссиейThe Telegraph заявил, что энергетическая политика ФРГ сделала Евросоюз заложником России

Британская газета The Telegraph обвинила Германию в том, что Евросоюз стал уязвимым перед Россией. По мнению автора статьи, энергетическая политика ФРГ и нерешительность в отношениях с Москвой сделала политический блок заложником.

В материале отмечается, что возобновившихся поставок по «Северному потоку» не хватит на то, чтобы сделать запасы на предстоящую зиму. При этом у Европы нет альтернативных поставщиков, которые могли бы заменить российский импорт.

Германия в свою очередь надавила на Канаду, чтобы вернуть «Газпрому» задержанную из-за санкций турбину, напомнил автор статьи. За этой уступкой, по его словам, стоит крупнейшая экономика Евросоюза, которой в случае прекращения поставок грозит сокращение как минимум на шесть процентов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает колебаться, пытаясь балансировать между своими соратниками из партии «Зеленых» и Москвой. В это же время «рушится мечта о сильном и едином Евросоюзе»: правящая коалиция в Италии распалась, а президент Франции Эммануэль Макрон в июле потеря парламентское большинство. Рассчитывать на поддержку США Европе также не приходится, поскольку рейтинги президента Джо Байдена обвалились до рекордного уровня, а экономика погружается в кризис.

«Если русские прекратят поставки, предстоящей зимой Евросоюз превратится в гораздо более "одинокий" и разобщенный блок, чем в любой другой момент его истории. Он как никогда далек от того, чтобы возглавить ответ Запада на российскую спецоперацию на Украине, как первоначально утверждал Брюссель, потому что сейчас он оказался в заложниках у Кремля», — заключил автор статьи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни о каком давление и шантаже в сфере газа со стороны России говорить нельзя. Он подчеркнул, что «Газпром» выполняет все обязательства.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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