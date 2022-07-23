Главный тренер "Крыльев Советов" отказался брать Артема Дзюбу в команду

Вадим Карасев

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о слухах вокруг возможного трансфера бывшего нападающего питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

По словам Осинькина, приглашение форварда сборной России противоречит трансферной политике клуба: "Крылья" последние несколько лет делают ставку на молодых и перспективных игроков, а Дзюбе в августе текущего года исполняется 34.

"Возникали ли у меня мысли подписать Дзюбу? Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но "Крылья" выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине", — заявил в интервью "Спорт-Экспрессу" Осинькин.

Как отмечается, болельщиков интересует, где играет Артем Дзюба и в какую команду переходит, но, как оказалось, бывший нападающий питерского "Зенита" сейчас никому не нужен.

Ранее Ruposters писал, что Дзюба может перейти в клуб из Азербайджана, а именно в бакинский футбольный клуб "Карабах".

Контракт Дзюбы с питерским "Зенитом" истек в июне 2022 года, после чего форвард стал свободным агентом: теперь он может бесплатно перейти в любой клуб. Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а в конце мая публично объявил об уходе, поблагодарив всех, с кем ему довелось пересечься в команде.

33-летний Артем Дзюба играл за "Зенит" с 2015 года. "Сине-бело-голубые" четырежды за этот период выиграли чемпионат и Суперкубок России, дважды - Кубок России.