Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года: в этот день не доверяйте интуиции, а полагайтесь на здравый смысл

Астролог Тамара Глоба предупредила представителей всех знаков зодиака, что 24 июля 2022 года не следует полагаться на свои внутренние ощущения. В этот день ожидается обострение чувств и эмоций, поэтому интуиция может подвести. Вторую половину дня лучше провести с пользой, вложив энергию в нужное русло и не потратив время впустую.

События, предсказанные звездами на 24 июля 2022 года для представителей стихии Огня

Овнам следует отложить новые начинания, так как могут возникнуть определенные обстоятельства, которые не позволят довести их до желаемого результата. Есть риск конфликтов в этот день, но их можно избежать, если проявить терпимость и дипломатичность, решая недоразумения мирным путем. Возможны недомогания, связанные с метеочувствительностью.

Львов ждет хороший день, когда задачи будут решаться без особого труда, высвобождая немного свободного времени для себя. Благоприятно сложатся любые поездки, встречи и знакомства, но нельзя забывать и о благоразумии – даже если очень хочется, следует сто раз подумать перед действием.

Стрельцы в этот день будут эмоционально нестабильны из-за повышенной чувствительности и обидчивости, поэтому было бы неплохо избегать общения с конфликтными, агрессивными и негативно настроенными людьми. Это время неблагоприятно для новых начинаний, получения знаний, принятия важных решений и физических нагрузок.

Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года для знаков зодиака стихии Земли

Тельцам можно начать осуществление ранее задуманного, пока в их жизни присутствуют позитивные тенденции. Есть смысл собрать интересующую представителей знака информацию, которую можно использовать для успешного решения задач и восполнения существующих пробелов. Рекомендовано позаботиться о своей репутации и не давать повода для сплетен.

Девы будут ощущать упадок сил, усталость и снижение желания заниматься теми делами, которые обычно вызывают у них живой интерес. Им будет тяжело сконцентрироваться, поэтому рекомендовано по возможности уделить время отдыху или хотя бы отложить на потом принятие важных решений.

Козерогам благоприятно в этот день заниматься учебой, творческой и исследовательской деятельностью, получать новый профессиональный опыт. Возможно, представители знака встретят союзников, готовых вместе с ними начать реализацию свежей идеи. Хорошо сложатся новые знакомства, дружеские встречи и визиты к родственникам.

Что следует ждать представителям стихии Воздуха 24 июля 2022 года

Близнецов ждет удачный день, когда благоприятны новые начинания, особенно в коммерческой деятельности. Следует уделить больше времени профессиональной сфере, что позволит найти верные и оригинальные решения существующих проблем. Хорошо пройдут дружеские встречи и романтические свидания, но на начало любовных отношений лучше не рассчитывать.

Весам следует рационально расходовать свое время, планируя важные дела и встречи – это поможет опередить конкурентов и добиться успеха. День подходит для профилактики здоровья, лечебных процедур, обследований и посещений медучреждений, а также для встреч и общения любого рода. Вечером можно отправиться на романтическое свидание.

Водолеи будут чувствовать некую расслабленность, нежелание заниматься важными задачами. В этот день можно себе такое позволить, отложив на потом решение каких-то проблем. Благоприятно общение с друзьями, но для новых знакомств время неподходящее. Не стоит также обсуждать вопросы, связанные с имуществом и финансами.

Астропрогноз от Тамары Глобы для водных знаков зодиака на 24 июля 2022 года

Ракам предстоит сложный день, когда придется справляться с навалившимися задачами и проблемами практически в одиночку. Представители знака рискуют стать жертвами мошенников, поэтому следует избегать общения с сомнительными личностями. Необходимо также воздержаться от ненужных финансовых трат и денежных вложений.

Скорпионы склонны в этот день мысленно возвращаться к ошибкам прошлого, что приведет к лишним расстройствам, а также пустой трате жизненной энергии и времени. Отвлечься от негативных мыслей помогут хорошие друзья или любимый человек, а кроме того – физические нагрузки, но в разумных пределах.

Рыбы еще не успели разобраться со старыми проблемами, как уже возникла необходимость решать новые – это усилит нервное напряжение. К тому же представители знака не прислушиваются к советам компетентных людей, предпочитая «тянуть все на себе» и эмоционально реагируя на возникающие ситуации. Такое положение дел приведет к трудностям в общении и физическим недомоганиям. Неблагоприятны поездки и посещения многолюдных мест.