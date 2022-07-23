Госдеп подтвердил гибель двух воевавших на стороне ВСУ американцев

Вадим Карасев

ABC: Госдеп сообщил о гибели двух воевавших на стороне ВСУ американцев в Донбассе

Госдеп подтвердил информацию о недавней гибели двух граждан США в ходе боевых действий в районе Донбасса. Оба американца, вероятнее всего, воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства.

В Государственном департаменте приняли решение не раскрывать имена погибших американцев и не давать более развернутого комментария из уважения к их близким. По данным телеканала, наемники, предположительно, сражались на стороне Киева.

Наемники на Украине

По данным Министерства обороны России, всего на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой на 12 июля их число составляло 2741

Скончавшиеся американцы являются далеко не единственными иностранными наемниками, воюющими на стороне украинских солдат. Так стало известно, что под Харьковом ликвидировали немецкого наемника Даниэля Герлиани с позывным Гималай. Сообщается, что он начал воевать в рядах украинского батальона «Азов» с начала российской спецоперации. По имеющимся данным, Гималай погиб 3 июня.

Также в районе Донецка убили 28-летнего отставного шведского военнослужащего, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева на донецком направлении. Отмечается, что он погиб в результате смертельного ранения при взрыве гранаты. Конкретная дата его гибели не приводится.

Разведка Луганской народной республики (ЛНР), в свою очередь, сообщила об иностранных военных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), которые прибыли вместе с западным вооружением. Подчеркивается, что инструктора на месте обучают украинских солдат использовать переданные им типы вооружения, при этом речь идет не только о реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ад для «солдат удачи»

Телеканал NBC рассказывает, что иностранные наемники, ранее служившие в Ираке и Афганистане, а в настоящее время сражающиеся на стороне Киева, назвали адом бои в ходе военной спецоперации и отметили, что российские войска имеют превосходящие силы авиации и артиллерии, из-за чего ВСУ несут значительные потери. По словам одного из таких «солдат удачи», с каждым днем растет количество людей с упавшим моральным духом.

Также журналисты заявляют, что наемники готовы умереть, лишь бы не попасть в плен. Они выяснили, что иностранные военнослужащие носят с собой специальные средства для самоликвидации. Например, одни держат гранату с привязанной к кольцу веревкой, чтобы быстро выдернуть его в случае необходимости, а другие носят в отдельном кармане лишнюю пулю «на всякий случай».

Приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британский наемник Эйден Аслин, в свою очередь, узнал, что американское оружие, поставляемое на Украину, пропадает намеренно. Он отметил, что есть определенные способы сделать так, чтобы оно якобы пропало, но не стал уточнять, какие именно.