Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе

Вадим Карасев

Госдепартамент США подтвердил гибель двух граждан страны в ходе военного конфликта на Украине. Об этом в минувшую пятницу сообщил телеканал ABC, ссылаясь на представителя Госдепартамента, пожелавшего остаться анонимным.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в регионе Донбасса на Украине", – заявил собеседник телеканала.

Как утверждает источник, дипломаты США находятся в контакте с семьями погибших на Украине, оказывая им всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к близким наёмников представитель внешнеполитического ведомства отказался от дальнейших комментариев.

Ранее стало известно, что во время спецоперации РФ на Украине 15 мая погиб 52-летний гражданин США Стивен Забельски. Сообщалось также о смерти наёмника Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании.



Напомним, что в прошлом месяце Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Эйслине и Шоне Пиннере, а также подданном Королевства Марокко Саадуне Брагиме. Если глава ДНР помилует осужденных, смертная казнь им может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

Помимо британцев, в плену в ДНР находятся американцы Александр Джон-Роберт Дрюке и Энди Хьюн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что их тоже может ждать смертная казнь, поскольку на них не распространяется Женевская конвенция о защите военнопленных. Эти слова привели в ужас американскую сторону.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что с начала спецоперации России - 24 февраля - на Украину прибыло 6956 иностранных наемников, из них уничтожены 1956, 1779 возвратились на родину.

Зеленский рассказал о ежедневных потерях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы страны ежедневно теряют не более 30 человек убитыми и около 250 ранеными. Об этом глава государства рассказал в интервью журналу The Wall Street Journal.

По словам главы государства, показатель потерь армии существенно снизился за последний месяц, а числа, названные Зеленским, характерны для ситуации на фронте в середине июля.

Информация, предоставленная Зеленским, однако, противоречит данным, поступающим от Минобороны РФ. Как утверждает российское оборонное оборонное ведомство, формирования ВСУ, дислоцированные в Краматорске, потеряли порядка 300 военнослужащих только за прошедшую пятницу.

Ранее украинский аналитик Александр Кочетков объяснил тяжелые потери подразделений ВСУ тем, что Россия навязала украинской армии собственную тактику ведения боевых действий, в то время как Киеву этого не удалось. Так, исходя из этой "схемы", в сражениях на ближней дистанции побеждает сторона, обладающая наибольшей боевой мощью. Кочетков выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины могли бы меньшие нести потери в живой силе и значительно улучшить положение дел, проведя несколько высокоманевренных операций, однако у страны просто нет на это ресурсов.

