Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе

Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе

Госдепартамент США подтвердил гибель двух граждан страны в ходе военного конфликта на Украине. Об этом в минувшую пятницу сообщил телеканал ABC, ссылаясь на представителя Госдепартамента, пожелавшего остаться анонимным.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в регионе Донбасса на Украине", – заявил собеседник телеканала.

Как утверждает источник, дипломаты США находятся в контакте с семьями погибших на Украине, оказывая им всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к близким наёмников представитель внешнеполитического ведомства отказался от дальнейших комментариев.


Ранее стало известно, что во время спецоперации РФ на Украине 15 мая погиб 52-летний гражданин США Стивен Забельски. Сообщалось также о смерти наёмника Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании.

Напомним, что в прошлом месяце Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Эйслине и Шоне Пиннере, а также подданном Королевства Марокко Саадуне Брагиме. Если глава ДНР помилует осужденных, смертная казнь им может быть заменена на пожизненное заключение или 25 лет колонии.

Помимо британцев, в плену в ДНР находятся американцы Александр Джон-Роберт Дрюке и Энди Хьюн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал, что их тоже может ждать смертная казнь, поскольку на них не распространяется Женевская конвенция о защите военнопленных. Эти слова привели в ужас американскую сторону.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что с начала спецоперации России - 24 февраля - на Украину прибыло 6956 иностранных наемников, из них уничтожены 1956, 1779 возвратились на родину.

Зеленский рассказал о ежедневных потерях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы страны ежедневно теряют не более 30 человек убитыми и около 250 ранеными. Об этом глава государства рассказал в интервью журналу The Wall Street Journal.

По словам главы государства, показатель потерь армии существенно снизился за последний месяц, а числа, названные Зеленским, характерны для ситуации на фронте в середине июля.

Информация, предоставленная Зеленским, однако, противоречит данным, поступающим от Минобороны РФ. Как утверждает российское оборонное оборонное ведомство, формирования ВСУ, дислоцированные в Краматорске, потеряли порядка 300 военнослужащих только за прошедшую пятницу.


Ранее украинский аналитик Александр Кочетков объяснил тяжелые потери подразделений ВСУ тем, что Россия навязала украинской армии собственную тактику ведения боевых действий, в то время как Киеву этого не удалось. Так, исходя из этой "схемы", в сражениях на ближней дистанции побеждает сторона, обладающая наибольшей боевой мощью. Кочетков выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины могли бы меньшие нести потери в живой силе и значительно улучшить положение дел, проведя несколько высокоманевренных операций, однако у страны просто нет на это ресурсов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года: в этот день не доверяйте интуиции, а полагайтесь на здравый смысл
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года: в этот день не
Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе
Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе
Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на Украине
Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на
Аргентина ограничила продажу долларов биткоин-трейдерам
Аргентина ограничила продажу долларов биткоин-трейдерам
Mojang выступает категорически против NFT в Minecraft
Mojang выступает категорически против NFT в Minecraft
Корейского автогиганта уличили в эксплуатации детского труда
Корейского автогиганта уличили в эксплуатации детского труда
Военкор Сладков ответил на сообщения о насмерть сбитом им мужчине в Донбассе
Военкор Сладков ответил на сообщения о насмерть сбитом им мужчине в
Небольшой дождь ожидается днем 23 июля в Иркутске
Небольшой дождь ожидается днем 23 июля в Иркутске
За что люди чаще всего ненавидят Водолеев
За что люди чаще всего ненавидят Водолеев
Коровы то же любят безобразничать
Коровы то же любят безобразничать
Православные люди 24 июля 2022 года чтут память княгини Ольги и других святых
Православные люди 24 июля 2022 года чтут память княгини Ольги и
Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности
Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие

Топ на сегодня

Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью

Еще по теме

США подтвердили гибель двоих американцев в Брюсселе
Госдеп подтвердил гибель двух воевавших на стороне ВСУ американцев
Госдеп подтвердил гибель граждан США при авиакатастрофе в Коста-Рике
Госдеп подтвердил, что при атаке на гостиницу в Кабуле погибли американцы