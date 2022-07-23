Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке, просто фу!»

22-летняя Инстасамка известна эксцентричными выходками. Рэперша остра на язык и легко ставит на место любого оппонента. На этот раз досталось одному из блогеров.

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, поделилась с поклонниками неприятной ситуацией в личном Telegram-канале. Рэперша не стала вдаваться в подробности, но заявила, что некто из блогеров пошел на подлый обман.

Обидчик не выполнил ранее обговоренных обязанностей. Звезда пришла в ярость от подобной подставы. «Не буду говорить ничего больше. Карма есть, сучара и ты это обязательно когда-нибудь поймешь», — пригрозила блондинка.

Артистка отказалась раскрывать имя блогера, но отметила, что тот находится в Арабских Эмиратах, как и она.

«В жизни пачкать руки об это говнище не буду. Дно. Знали бы вы, какое днище я знаю об этом человеке, просто фу. Чисто рабочие моменты делаются так по-свински. Не буду говорить кто и что, сори… Что за ужас происходит у человека лично в жизни это его дело, но, когда он кидает твоих знакомых (я не первый год от разных знакомых узнаю такое, даже переехав в Дубай этот человек продолжает и тут так относиться ко всем), понимаешь, что это просто его стиль жизни. Сука хочется просто...» — не могла сдержать эмоций Инстасамка.

Подписчики гадают, кого именно певица имела ввиду. Напомним, что сейчас она находится в Дубае. Туда рэперша переехала вместе с женихом Moneyken минувшей весной. Звезда отменила все концерты в России и заявила, что не намерена возвращаться.