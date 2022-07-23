Инвесторам будет проще получить кредиты на проекты в Арктике

Инвесторам, реализующим проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, упростили доступ к льготным кредитам. Такое постановление правительства от 14 июля 2022 года № 1257 вступает в силу 23 июля.

В документе речь идет об исключении требований к общему объему инвестиций и минимальному количеству рабочих мест, которые создают при реализации инвестиционного проекта. Как пояснили на сайте кабмина 15 июля, ранее, чтобы получить льготный кредит, компания должна была инвестировать в свой проект не менее 1 миллиарда рублей и создать не меньше 250 рабочих мест. Постановление позволит снизить риски срыва инвестпроектов из-за санкций.

Льготные кредиты выдают на создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях. В приоритете — промышленность, транспорт, энергетика и поддержка других проектов на территориях опережающего развития.





Банкам, которые выдают льготные кредиты, выделяют субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов. В постановлении уточняют понятия «заемщик», «инвестиционный проект», «льготная процентная ставка», «ставка субсидирования». Согласно документу, для рассмотрения заявок кредитных организаций на получение субсидий будет образована комиссия по вопросам предоставления субсидий. Ее состав утвердит Миндальвостокразвития. Заявки на получение субсидий будут рассматривать в течение 15 рабочих дней с даты поступления. Размер субсидии не может превышать 100 миллионов рублей. Если получатели бюджетных средств нарушили условия их предоставления, придется вернуть деньги в федеральный бюджет.



