Этери Тутберидзе не сбежит из России

Журналисты выяснили, сколько зарабатывает знаменитая тренер Этери Тутберидзе. Спортсменка, кующая чемпионок словно набивший руку опытный кузнец, вполне могла бы уехать из России в США. Там у нее уже давно тренируется дочь и, по имеющейся информации, живет муж — бывший партнер по ледовому шоу Николай Аптер, за которого она вышла замуж еще в 1995 году, и нет никаких сведений, что развелась. В Америке живет и отец дочери, гражданин этой страны, давший наследнице свою фамилию. Но покидать Россию у 48-летней Этери, признанной в 2020 году лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU), нет никакого резона. Ей и здесь неплохо живется.Всего за год работы ее фирма ООО «Тим Тутберидзе», зарегистрированная в марте 2021-го, заработала 10 миллионов рублей. Из них, согласно данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, почти семь миллионов — чистая прибыль. На данный момент бухгалтерский баланс ООО «Тим Тутберидзе», в котором Этери учредитель и генеральный директор, составляет 8,7 млн., информирует ТАСС. К этому следует добавить, что тренер получает солидные выплаты за каждую победу своих чемпионок. Покинув страну, она лишится этих денег. И неизвестно, как дело пойдет на новом месте.