Этери Тутберидзе не сбежит из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Этери Тутберидзе не сбежит из России

Этери Тутберидзе не сбежит из России
Журналисты выяснили, сколько зарабатывает знаменитая тренер Этери Тутберидзе.    Спортсменка, кующая чемпионок словно набивший руку опытный кузнец, вполне могла бы уехать из России в США. Там у нее уже давно тренируется дочь и, по имеющейся информации, живет муж — бывший партнер по ледовому шоу  Николай Аптер, за которого она вышла замуж еще в 1995 году, и нет никаких сведений, что развелась. В Америке живет и отец дочери, гражданин этой страны, давший наследнице свою фамилию. Но покидать Россию у 48-летней Этери, признанной в 2020 году лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU),  нет никакого резона. Ей и здесь неплохо живется.
Всего за год работы ее фирма ООО «Тим Тутберидзе», зарегистрированная в марте 2021-го,  заработала 10 миллионов рублей. Из них, согласно данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности,  почти семь миллионов — чистая прибыль. На данный момент бухгалтерский баланс ООО «Тим Тутберидзе», в котором Этери учредитель и генеральный директор, составляет 8,7 млн., информирует ТАСС.  К этому следует добавить, что тренер получает солидные выплаты за каждую победу своих чемпионок. Покинув страну, она лишится этих денег. И неизвестно, как дело пойдет на новом месте.
# Шоу-бизнес Тутберидзе Этери
По материалам: z-aya

Последние новости

Байден лично отказался передавать Украине дальнобойные ракеты для HIMARS
Байден лично отказался передавать Украине дальнобойные ракеты для
В Киренске прошел сильный ураган
В Киренске прошел сильный ураган
Пьера Нарцисса спустя месяц после смерти похоронили в камерунской деревне
Пьера Нарцисса спустя месяц после смерти похоронили в камерунской
Никита Пресняков устал от сравнений со знаменитыми родственниками
Никита Пресняков устал от сравнений со знаменитыми родственниками
Анастасия Волочкова послала группу «Би-2»
Анастасия Волочкова послала группу «Би-2»
Этери Тутберидзе не сбежит из России
Этери Тутберидзе не сбежит из России
Команды Xbox и Discord рассказали о «захватывающем партнерстве» в будущем
Команды Xbox и Discord рассказали о «захватывающем партнерстве» в
Раскрыто общее число уничтоженных Россией украинских беспилотников
Раскрыто общее число уничтоженных Россией украинских беспилотников
Просто смешные коты (15 фото)
Просто смешные коты (15 фото)
Биткоин-биржа Zipmex частично возобновила вывод средств
Биткоин-биржа Zipmex частично возобновила вывод средств
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года: в этот день не доверяйте интуиции, а полагайтесь на здравый смысл
Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июля 2022 года: в этот день не
Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе
Госдепартамент США подтвердил гибель еще двух американцев в Донбассе

Топ на сегодня

ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью
Когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу: сколько еще сидеть артисту
Когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу: сколько еще сидеть
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)

Еще по теме

19-летняя дочь Этери Тутберидзе и ее партнер Глеб Смолкин поженились
Тайна мужа Этери Тутберидзе раскрыта
Этери Тутберидзе высказалась о выступлении дочери на Олимпиаде
Этери Тутберидзе набросилась на журналиста