"Это мошенничество": отец Фриске обвинил Шепелева в махинациях с деньгами сына

Вадим Карасев

Совсем недавно появилась информация, что 49-летний Дмитрий Шепелев подписал с отцом Фриске мировое соглашение, простив долг в 7 миллионов, - в обмен на это он согласился оставить в покое долю жилья в бывшей квартире Жанны. Тем не менее конфликт телеведущего с родственниками экс-возлюбленной не утихает. Отец покойной певицы в очередной раз готовится идти в суд.

Теперь отец Жанны Фриске намерен узнать, куда пропали деньги его родного внука, с которым отец Жанны не может увидеться уже 5 лет.



Какое может быть общение с этим человеком? Сейчас будем подавать в суд — узнавать, куда он дел деньги ребенка, которые Жанна оставила. Было 200 тысяч евро, а осталось 6 тысяч. Я думаю, это он забрал.

Как утверждает отец покойной певицы, ни у кого не было права трогать деньги, которые Жанна Фриске оставила сыну.

14 ноября прошлого года сняли деньги. Не знаю кто. Но кто может снять? Естественно, отец. Поэтому сейчас будем обращаться в суд, узнавать, куда делись деньги. А это 159 статья — мошенничество. Не имели права.

Владимир Фриске считает, что махинации с деньгами были осуществлены через опекунство. В настоящее время родственник Жанны настроен крайне решительно.

"Будем теперь искать. В Америке вывел все деньги и здесь вывел все деньги", - цитирует Владимира Фриске Woman.ru.

Как предполагает отец певицы, экс-супруг его покойной дочери спустил все на покупку дорогого автомобиля.

Орлова показала редкие фото с Жанной Фриске

Коллега Жанны по популярной в 90-е и 00-е годы группе "Блестящие" Ольга Орлова выложила архивноый снимок с исполнительницей хита "Где-то летом".

"В моей памяти мы всегда будем только такими", - подписала Ольга Орлова редкое фото, на котором зажигает на танцполе с Жанной Фриске. Впоследствии певица ушла из жизни в 2015 году после того, как у нее был обнаружен рак головного мозга, - звезду не смогли спасти ни заграничные специалисты, ни дорогая вакцина.