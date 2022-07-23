Юлию Барановскую сняли в объятиях молодого певца

Ведущая Юлия Барановская весело провела время в компании артиста. Телеведущая после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей — дочку Яну и сыновей Артема и Арсения. Тот факт, что Юлия Барановская — женщина свободная, позволяет молве постоянно приписывать ей романы с красивыми и знаменитыми мужчинами. Но иногда Юлия Барановская и сама провоцирует разговоры о том, что у нее появился избранник. Так, звезда разместила загадочное фото в микроблоге, на котором запечатлена вместе с певцом Егором Кридом. Все происходит во время светского мероприятия. Юлия Барановская в алом переливающемся платье нежно прильнула к Егору Криду. «Егор», — написала она под фото, сопроводив пост смайликом в виде красного сердечка.«С ним зависаешь?», «Очень красивая пара», «Ты нашла моложе, чем я», «Классные», «Хоть кто-то руку положил», — обсудили снимок Крида и Барановской в Сети. Напомним, не так давно Юлия Барановская призналась, что мужчины у нее нет.