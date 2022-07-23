"ЮНАРМИЯ" поддержала инициативу Занко о бесплатных госсерверах для НКО
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"ЮНАРМИЯ" поддержала инициативу Занко о бесплатных госсерверах для НКО

"ЮНАРМИЯ" поддержала инициативу Занко о бесплатных госсерверах для НКО

Начиная с 9 мая 2022 года, на официальный сайт "ЮНАРМИИ" ежедневно совершаются DDOS атаки, которые заметно усилились в июне и продолжаются по сей день. Среднее количество адресов, помещаемых в черный список за одну такую атаку (до 18 часов длиной), составляет 6,5 тысяч.

Самая сильная DDOS атака на сайт прошла 30 июня с 19:03 по 19:30. В черный список было помещено более 10 тысяч адресов менее чем за час. Больше всего из США – около 2300.


"Мы на своем опыте поняли, насколько важна информационная безопасность для бесперебойного и адекватного освещения деятельности нашего движения. Атакующая сторона затрачивает огромные ресурсы и средства для достижения своих целей. Это говорит, в первую очередь, о том, что мы действительно проводим важную и значимую работу, "ЮНАРМИЯ" показывает конкретные результаты. И мы продолжаем держать строй и двигаться дальше", - сказал начальник главного штаба "ЮНАРМИИ" Никита Нагорный.

Не только сайт "ЮНАРМИИ" сталкивается с воздействием злоумышленников. Так, накануне Дня Победы хакеры атаковали сайты Волонтеров Победы, ДОСААФ и Боевого братства. Появилась идея законодательно закрепить новую форму поддержки социально ориентированных НКО в виде предоставления бесплатных серверов от государства для размещения сайтов.

С инициативой по защите информационной безопасности выступила Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Государственной думы и член главного штаба "ЮНАРМИИ" Ольга Занко.

"Мне кажется, что хакерские атаки из-за рубежа на сайты российских НКО будут только усиливаться. Это еще раз подтверждает важность законопроекта и оперативности его принятия. Сейчас вместе с Минэкономразвития и Минцифрой разрабатываем детали законопроекта, в частности, критерии отбора НКО для получения поддержки в виде предоставления государственных серверов для размещения сайтов. Планируем к осени завершить эту работу", - отметила она.

Новая инициатива позволит значительно снизить воздействие киберзлоумышленников на работоспособность и устойчивость полезных информационных ресурсов.

Такой закон поможет защитить персональные данные миллионов добровольцев, общественников, активистов, которые помогают на Донбассе, занимаются патриотическим воспитанием, помогают ветеранам.


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По материалам: uposters.ru

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