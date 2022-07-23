Как выглядит первая жена Лепса

Не так давно поклонники были ошеломлены разводом Григория Лепса. Артист прожил с любимой супругой, балериной Анной Шаплыковой, около 20 лет. Жена подарила любимому человеку троих наследников. Многие не верили в разрыв пары, но конце декабря 2021 года произошел официальный развод.

А ведь не все знают, что брак с Анной для певца не единственный. В далеком 1982 году он уже был женат на девушке Светлане Дубинской, которая училась в том же музыкальном училище города Сочи, что и он сам. В молодой семье даже появилась на свет наследница, дочка Инга, но совместная жизнь пары так и не сложилась.

Знакомство и свадьба

Григорий родился в солнечном городе Сочи, поэтому не удивительно, что там он и пошел получать высшее образование. Молодой парень с фамилией Лепсверидзе выбрал для себя отделение ударных инструментов. И, неожиданно для себя, Григорий влюбился в свою одногодку Светлану, которая обучалась вокальному искусству.





Обаятельный Григорий, который умел красиво ухаживать, быстро покорил сердце красавицы. Отношения закрутились так быстро, что, будучи студентами, они решили жить вместе. А затем парень ушел в армию, и Света ждала его 2 года. По возвращении Григория, пара практически сразу же узаконила свои отношения – им было по 20 лет.

Первое время молодая пара проживала с семьей Лепса, но как девушка ни старалась, она не нравилась родителям своего мужа. Они очень настороженно относились к русской невестке, а она не могла понять, что делает не так.

В 1984 году родилась на свет дочка Инга. Светлана верила и надеялась, что бабушка и дедушка полюбят маленькую внучку, а потом и ее саму. Но, к сожалению, этого не случилось. Родители мужа оставались холодны, неприветливы, постоянно критиковали молодую невестку.





Не выдержав такого отношения, Светлана забрала годовалого ребенка и уехала к своим родителям. Конечно, она ждала от мужа решительных действий, чтобы он снял отдельную квартиру и перевез туда супругу и дочку. Но Григорий принял сторону своих мамы и папы. А потом он обрел популярность, и ему стало не до бывшей семьи. Супруги развелись.

Как живет экс-супруга Лепса с его старшей дочерью сейчас

После развода Григорий решил попрощаться не только с некогда любимой женщиной, но и родной наследницей. Лепс не искал встреч с дочкой, не приезжал к ней в гости, не обеспечивал – он полностью вычеркнул малышку из своей жизни. А Света ему девочку не навязывала, решив, что справится и сама.





После развода Светлана вышла на работу, чтобы обеспечить себя и дочь всем необходимым. Ей очень помогали родители, и только благодаря поддержке родных она со всем справилась.

Лепс вспомнил об Инге, только когда ей исполнилось 16 лет. Он неожиданно появился в жизни ребенка, и сказал, что очень сожалеет об упущенных годах. Григорий начал общаться с наследницей, проводить с ней время, и даже отправил на учебу в одну из лучших школ Великобритании, полностью оплатив обучение. Благодаря заботе отца Инга стала магистром истории искусств.





Молодая девушка решила остаться жить в Великобритании. Она прожила в этой стране 10 лет, а затем переехала в США, где отучилась в Американской академии Нью-Йорка. После этого Инга занялась вокалом, стала сниматься в клипах и даже фильмах.

Сейчас женщина, которой исполнилось 37, проживает в России. Она служит в Театре Наций, а также прекрасно поет, снимается в кино, проводит выставки.





Бывшей жене Григория Светлане сейчас, как и ему, 60 лет. Она так и осталась жить в родном солнечном Сочи. К слову, больше замуж Светлана не выходила, детей, кроме Инги, у нее нет. Экс-супруга Лепса работает в отеле администратором, иногда поет в ресторанах.