Как выглядит первая жена Лепса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как выглядит первая жена Лепса

Как выглядит первая жена Лепса

Не так давно поклонники были ошеломлены разводом Григория Лепса. Артист прожил с любимой супругой, балериной Анной Шаплыковой, около 20 лет. Жена подарила любимому человеку троих наследников. Многие не верили в разрыв пары, но конце декабря 2021 года произошел официальный развод.

А ведь не все знают, что брак с Анной для певца не единственный. В далеком 1982 году он уже был женат на девушке Светлане Дубинской, которая училась в том же музыкальном училище города Сочи, что и он сам. В молодой семье даже появилась на свет наследница, дочка Инга, но совместная жизнь пары так и не сложилась.

Знакомство и свадьба

Григорий родился в солнечном городе Сочи, поэтому не удивительно, что там он и пошел получать высшее образование. Молодой парень с фамилией Лепсверидзе выбрал для себя отделение ударных инструментов. И, неожиданно для себя, Григорий влюбился в свою одногодку Светлану, которая обучалась вокальному искусству.


Обаятельный Григорий, который умел красиво ухаживать, быстро покорил сердце красавицы. Отношения закрутились так быстро, что, будучи студентами, они решили жить вместе. А затем парень ушел в армию, и Света ждала его 2 года. По возвращении Григория, пара практически сразу же узаконила свои отношения – им было по 20 лет.

Первое время молодая пара проживала с семьей Лепса, но как девушка ни старалась, она не нравилась родителям своего мужа. Они очень настороженно относились к русской невестке, а она не могла понять, что делает не так.

В 1984 году родилась на свет дочка Инга. Светлана верила и надеялась, что бабушка и дедушка полюбят маленькую внучку, а потом и ее саму. Но, к сожалению, этого не случилось. Родители мужа оставались холодны, неприветливы, постоянно критиковали молодую невестку.


Не выдержав такого отношения, Светлана забрала годовалого ребенка и уехала к своим родителям. Конечно, она ждала от мужа решительных действий, чтобы он снял отдельную квартиру и перевез туда супругу и дочку. Но Григорий принял сторону своих мамы и папы. А потом он обрел популярность, и ему стало не до бывшей семьи. Супруги развелись.


Как живет экс-супруга Лепса с его старшей дочерью сейчас

После развода Григорий решил попрощаться не только с некогда любимой женщиной, но и родной наследницей. Лепс не искал встреч с дочкой, не приезжал к ней в гости, не обеспечивал – он полностью вычеркнул малышку из своей жизни. А Света ему девочку не навязывала, решив, что справится и сама.


После развода Светлана вышла на работу, чтобы обеспечить себя и дочь всем необходимым. Ей очень помогали родители, и только благодаря поддержке родных она со всем справилась.

Лепс вспомнил об Инге, только когда ей исполнилось 16 лет. Он неожиданно появился в жизни ребенка, и сказал, что очень сожалеет об упущенных годах. Григорий начал общаться с наследницей, проводить с ней время, и даже отправил на учебу в одну из лучших школ Великобритании, полностью оплатив обучение. Благодаря заботе отца Инга стала магистром истории искусств.


Молодая девушка решила остаться жить в Великобритании. Она прожила в этой стране 10 лет, а затем переехала в США, где отучилась в Американской академии Нью-Йорка. После этого Инга занялась вокалом, стала сниматься в клипах и даже фильмах.

Сейчас женщина, которой исполнилось 37, проживает в России. Она служит в Театре Наций, а также прекрасно поет, снимается в кино, проводит выставки.


Бывшей жене Григория Светлане сейчас, как и ему, 60 лет. Она так и осталась жить в родном солнечном Сочи. К слову, больше замуж Светлана не выходила, детей, кроме Инги, у нее нет. Экс-супруга Лепса работает в отеле администратором, иногда поет в ресторанах.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Тина Кунаки в болоте, Клава Кока у пожарных, Дженнифер Лопес в постели и, конечно, Брэд Питт: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Тина Кунаки в болоте, Клава Кока у пожарных, Дженнифер Лопес в
Как выглядит первая жена Лепса
Как выглядит первая жена Лепса
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
"ЮНАРМИЯ" поддержала инициативу Занко о бесплатных госсерверах для НКО
"ЮНАРМИЯ" поддержала инициативу Занко о бесплатных
Подборка гифок (25 гифок) - 20.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 20.07.2022
Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Дефицит сахара заметили в Польше
Дефицит сахара заметили в Польше
Дана Борисова стала объектом онанизма
Дана Борисова стала объектом онанизма
Эдгард Запашный рассказал о будущем Галкина и Пугачевой
Эдгард Запашный рассказал о будущем Галкина и Пугачевой
Лолита Милявская заявила, что ее песни лечат
Лолита Милявская заявила, что ее песни лечат
Олеся Судзиловская испробовала новый способ омоложения
Олеся Судзиловская испробовала новый способ омоложения
Филипп Киркоров рассказал о своей эмиграции
Филипп Киркоров рассказал о своей эмиграции

Топ на сегодня

ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Интересные факты на все случаи жизни (14 фото)
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
"Я остался ни с чем": обнищавший звезда "Дома-2" Гобозов едва сводит концы с концами
"Я остался ни с чем": обнищавший звезда "Дома-2"

Еще по теме

Стало известно, почему рухнул брак Григория Лепса
Лепс о разводе
Григорий Лепс рассказал о сексе с женой
За жизнь Григория Лепса переживают поклонники