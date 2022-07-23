Калифорния отменила запрет на биткоин-донаты политикам

Комиссия по справедливой политической практике Калифорнии сняла запрет на прием пожертвований в цифровых активах политиками, действовавший с 2018 года.

Участники единогласно проголосовали за отмену ограничения. Обновленный регламент предполагает проведение транзакций через стороннего платежного оператора со штаб-квартирой в США.

Последний должен зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдать KYC-процедуру. Все поступления обязаны немедленно конвертировать в доллары США и переводить на банковский счет.

Напомним, во втором квартале 2022 года руководители криптовалютных компаний и венчурных фондов активно вносили пожертвования на предвыборные кампании сенаторов США Синтии Ламмис и Кирстен Джиллибранд.