Калифорния отменила запрет на биткоин-донаты политикам
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Калифорния отменила запрет на биткоин-донаты политикам

Калифорния отменила запрет на биткоин-донаты политикам


Комиссия по справедливой политической практике Калифорнии сняла запрет на прием пожертвований в цифровых активах политиками, действовавший с 2018 года.


Участники единогласно проголосовали за отмену ограничения. Обновленный регламент предполагает проведение транзакций через стороннего платежного оператора со штаб-квартирой в США.


Последний должен зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдать KYC-процедуру. Все поступления обязаны немедленно конвертировать в доллары США и переводить на банковский счет.


Напомним, во втором квартале 2022 года руководители криптовалютных компаний и венчурных фондов активно вносили пожертвования на предвыборные кампании сенаторов США Синтии Ламмис и Кирстен Джиллибранд.

# Экономика калифорния, пожертвования, сша, новости
По материалам: ForkLog

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