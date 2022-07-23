Команды Xbox и Discord рассказали о «захватывающем партнерстве» в будущем

Вадим Карасев





На этой неделе было объявлено, что на приставках Xbox появится Discord, но с ограниченной функциональностью. В будущем, команды Xbox и Discord намерены развивать сотрудничество, но пока они не могут поделиться подробностями о том, что ждет игроков.

Инженер Xbox Билл Ридманн в рамках последнего выпуска подкаста Xbox рассказал, что игроков ждет много интересного:

Как и с любой функцией, мы всегда внимательно прислушиваемся к отзывам, изучаем, как мы можем что-то настроить. И мы, Xbox и Discord, рассматриваем это как всего лишь шаг в путешествии. У нас было много действительно захватывающих разговоров о том, что будет дальше, помимо голосового чата на Xbox. У меня нет ничего конкретного, чтобы поделиться об этом в настоящее время, но я просто говорю, что у нас есть кое-что действительно интересное в работе.

Инсайдеры Xbox уже могут его тестировать, а скоро он станет доступен всем пользователям.