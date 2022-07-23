Корейского автогиганта уличили в эксплуатации детского труда

Вадим Карасев

Reuters уличил «дочку» Hyundai в эксплуатации детского труда на заводе в Алабаме

Корейского автогиганта Hyundai уличили в эксплуатации детского труда на заводе в американском штате Алабама, который принадлежит местной «дочке» концерна SMART Alabama LLC. Reuters опросил бывших и нынешних сотрудников завода, а также нелегальных вербовщиков рабочей силы и выяснил, что на предприятии работали десятки детей в возрасте от 12 лет.

Завод SMART поставляет детали для сборочной линии флагманского автомобильного завода Hyundai в городе Монтгомери в том же штате. В частности, Reuters удалось подтвердить, что на предприятии работали трое детей из семьи мигрантов из Гватемалы, проживающих в городе Энтерпрайз. Девочка, которой в июле исполняется 14 лет, и два ее брата, 12-ти и 15-ти лет, трудились на заводе SMART в начале 2022 года и не ходили в школу. Версию подтвердил их отец, Педро Ци, а также местная полиция.

Кроме того, бывший сотрудник SMART рассказал, что в разные смены на предприятии трудилось около 50 несовершеннолетних рабочих, некоторых из них он знал лично. Еще одна бывшая работница завода, гражданка США, заявила, что в ее смене было занято 12 детей. По их словам, несовершеннолетние отказывались от школы в пользу работы на предприятии.

Reuters подчеркнул, что SMART — огромное предприятие с задокументированной историей нарушений безопасности труда и последовавших увечий сотрудников.

В издании не смогли определить точное количество детей, работавших на фабрике SMART, их зарплату и другие условия труда. После первой публикации Reuters о нарушениях на предприятии Hyundai компания заявила, что «не приемлет незаконных методов трудоустройства в любом подразделении Hyundai». Ее «дочка» SMART в отдельном заявлении подчеркнула, что соблюдает федеральные и местные законы и «отрицает любые утверждения о том, что она сознательно наняла кого-либо, чей труд нелегален». Представитель Министерства труда Алабамы заявил, что ведомство будет вести расследование совместно с Министерством труда США и другими госорганами.