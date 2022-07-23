Крым "прорвал" последнюю блокаду Украины
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Крым "прорвал" последнюю блокаду Украины

Крым "прорвал" последнюю блокаду Украины

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков рассказал, что восстановление электроопор в Херсонской области стало концом последней блокады полуострова, организованной Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, ключевой фактор преодоления блокады – продвижение российской армии на юге Украины в ходе спецоперации. Так, полуостров спустя несколько лет снова стал получать воду по ранее заблокированному Северо-Крымскому каналу. Крючков констатировал, что в Крыму все "возвращается на круги своя".


"Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя", — заявил советник главы Крыма.

В минувшую пятницу глава Минэнерго России Николай Шульгинов объявил о запуске двух восстановленных ЛЭП, соединяющих энергетические системы РФ, Херсонской и Запорожской областей. Теперь области, на данный момент контролируемые Вооруженными силами России, будут обеспечены электроэнергией даже в случае отключения от украинской системы.

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По материалам: uposters.ru

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