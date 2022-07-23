Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Близнецах 23 июля 2022

Астролог Лариса Андерсен дала свой прогноз на 23.07.2023. 23, 24, 25 июля убывающая Луна в знаке Близнецы ♊В такие лунные дни люди становятся очень активными, энергичными и деятельными, но в это же время происходит увеличение внушаемости, человек может легко поддаваться разнообразному влиянию со стороны. ✅Период благоприятен для обучения, общения, проведения переговоров. Хорошее время для разных быстротечных дел, краткосрочных занятий, деловых контактов, переговоров, поездок, турпоходов и командировок. Хорошо идут все виды интеллектуальной деятельности, работа с корреспонденцией и различными бумагами,, выступление перед аудиторией, сдача экзаменов, защита дипломных работ и диссертаций. ☝️В это время все настроены на обмен информацией. Незнакомые люди чаще заговаривают друг с другом. Можно заводить важные знакомства. 👨‍👩‍👧‍👦Традиционно считается удачным временем для посещения родственников. Можно заниматься спортом, для которого нужна быстрота реакции, обучаться вождению. ❌Повышается вероятность сбиться с намеченного курса под влиянием мимолетного желания, и человек может наделать много ошибок. ❤️ Хорошо для дружеских встреч, прогулок, посиделок в кафе. 💊Луна в Близнецах создает напряжение в руках, плечевом поясе – можно проводить лечебные процедуры этой области, но нельзя делать операции.