Лечащий врач оценил состояние Байдена
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Лечащий врач оценил состояние Байдена

Лечащий врач оценил состояние БайденаЛечащий врач Байдена заявил, что состояние заболевшего COVID-19 президента улучшилось

У заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшилось состояние здоровья. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США охрип. В ходе совещания по экономическим вопросам, в котором американский лидер разговаривал с коллегами дистанционно, Байден был охрипшим и кашлял. При этом президент обнадежил своих собеседников, заявив, что чувствует себя нормально.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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