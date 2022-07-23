Лечащий врач оценил состояние Байдена

Вадим Карасев

Лечащий врач Байдена заявил, что состояние заболевшего COVID-19 президента улучшилось

У заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшилось состояние здоровья. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США охрип. В ходе совещания по экономическим вопросам, в котором американский лидер разговаривал с коллегами дистанционно, Байден был охрипшим и кашлял. При этом президент обнадежил своих собеседников, заявив, что чувствует себя нормально.