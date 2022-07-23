Лечащий врач оценил состояние Байдена
Сегодня, 19:24 Вадим КарасевЛечащий врач Байдена заявил, что состояние заболевшего COVID-19 президента улучшилось
У заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшилось состояние здоровья. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что президент США охрип. В ходе совещания по экономическим вопросам, в котором американский лидер разговаривал с коллегами дистанционно, Байден был охрипшим и кашлял. При этом президент обнадежил своих собеседников, заявив, что чувствует себя нормально.
По материалам: lenta.ru