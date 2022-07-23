Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Сегодня, 19:45 Вадим КарасевЛегкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи Белого Городка в Тверской области
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре.
Уточняется, что инцидент произошел вблизи Белого Городка в Тверской области. Легкомоторный самолет, как отмечается, зацепился за провод линии электропередачи.
Уже известно, что пострадавших в аварии с самолетом нет.
По материалам: lenta.ru