Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью

Вадим Карасев

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи Белого Городка в Тверской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили РИА Новости в транспортной прокуратуре.

Уточняется, что инцидент произошел вблизи Белого Городка в Тверской области. Легкомоторный самолет, как отмечается, зацепился за провод линии электропередачи.

Уже известно, что пострадавших в аварии с самолетом нет.