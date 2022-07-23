Лолита Милявская: «Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это?»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лолита Милявская: «Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это?»

Лолита Милявская: «Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это?»

Лолита Милявская: «Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это?»

Исполнительница хита «Титаник» дала концерт в Петербурге. Лолита в очередной раз покорила публику искрометным выступлением. Фанаты уверены: ее зажигательная энергетика переплюнет Елену Блиновскую.


Площадка в тот вечер была переполнена армией поклонников Лолиты. «Я знаю, почему многие ходят ко мне на концерты, — рассуждала артистка со сцены. — Потому что у меня есть мантра. Это волшебная мантра. Если ее петь, то она изгоняет весь негатив. Я сейчас прям чувствую себя некой Блиновской. Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это?»

Милявская с юмором отозвалась о гуру марафонов, заявив, что и она сама способна справиться с энергетикой людей.

«Ну ничего, вы пришли ко мне излечиться. Можно было не посещать никаких курсов, а спеть эту мантру. Вы почувствуете сразу облегчение. Поэтому, чтобы не попадать на всякие тренинги, помните старуху Милявскую», — улыбалась артистка.

К слову, Лолита когда-то обожглась на курсах личностного роста. Бывший супруг звезды Дмитрий Иванов долгое время посещал тренинговый центр и, по словам артистки, именно это значительно изменило его сознание. Организаторы обещали превратить клиентов в преуспевающих лидеров, однако на деле попросту зомбировали.

«Димка стал очень тихим, спокойным, надо сказать, что буквально четыре дня он не ел после посещения этих лекций, моя первая задача была, помимо разговоров, — просто чтобы он начал есть! Потому что безумно осунулся, похудел, вообще, это все не шутки, я об этом говорю серьезно», — делилась певица ранее с журналистами НТВ.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Макса Барских разоблачил Фадеев
Макса Барских разоблачил Фадеев
Юлию Барановскую сняли в объятиях молодого певца
Юлию Барановскую сняли в объятиях молодого певца
Стас Костюшкин показал жену в день свадьбы
Стас Костюшкин показал жену в день свадьбы
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Близнецах 23 июля 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Луна в Близнецах 23 июля 2022
Денис Никифоров показал жену и подросших детей
Денис Никифоров показал жену и подросших детей
Лолита Милявская: «Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это?»
Лолита Милявская: «Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал
В Усть-Куте суд вынес приговор судоводителю, по вине которого пострадали четыре человека
В Усть-Куте суд вынес приговор судоводителю, по вине которого
Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному календарю
Советы для огородников на конец июля и август 2022 года по лунному
Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории
Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории
Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист
Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения аквапарка
В российском регионе девять человек попали в больницу после посещения

Топ на сегодня

Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими: что известно о состоянии здоровья актера
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими:
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с

Еще по теме

Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская подержала сбежавших звезд
Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)
Лолита Милявская боится говорить