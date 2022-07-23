Лолита Милявская заявила, что ее песни лечат
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Лолита Милявская заявила, что ее песни лечат

Лолита Милявская заявила, что ее песни лечат
Певица Лолита Милявская рассказала, почему люди ходят к ней на концерты. Исполнительница хита «Титаник» дала концерт в Петербурге. Лолита в очередной раз покорила публику искрометным выступлением. Фанаты уверены: ее зажигательная энергетика переплюнет Елену Блиновскую. Площадка в тот вечер была переполнена армией поклонников Лолиты. «Я знаю, почему многие ходят ко мне на концерты, — рассуждала артистка со сцены. — Потому что у меня есть мантра. Это волшебная мантра. Если ее петь, то она изгоняет весь негатив. Я сейчас прям чувствую себя некой Блиновской. Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это?» Милявская с юмором отозвалась о гуру марафонов, заявив, что и она сама способна справиться с энергетикой людей.
«Ну ничего, вы пришли ко мне излечиться. Можно было не посещать никаких курсов, а спеть эту мантру. Вы почувствуете сразу облегчение. Поэтому, чтобы не попадать на всякие тренинги, помните старуху Милявскую», — улыбалась артистка. К слову, Лолита когда-то обожглась на курсах личностного роста. Бывший супруг звезды Дмитрий Иванов долгое время посещал тренинговый центр и, по словам артистки, именно это значительно изменило его сознание. Организаторы обещали превратить клиентов в преуспевающих лидеров, однако на деле попросту зомбировали. «Димка стал очень тихим, спокойным, надо сказать, что буквально четыре дня он не ел после посещения этих лекций, моя первая задача была, помимо разговоров, — просто чтобы он начал есть! Потому что безумно осунулся, похудел, вообще, это все не шутки, я об этом говорю серьезно», — делилась певица ранее с журналистами НТВ.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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