Макса Барских разоблачил Фадеев
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Макса Барских разоблачил Фадеев

Макса Барских разоблачил Фадеев
Критик рассказал, почему певец Макс Барских критикует Россию. Макс Барских еще несколько месяцев назад вполне четко сказал, что больше никогда не приедет в Россию на гастроли. И заявил, что теперь будет выступать на своем родном и английском языках. Однако, отметившись в Америке на фестивале, он особого успеха не имел. А его новая песня на украинском имела сотню тысяч просмотров. На фоне сотен миллионов за то же время тех же «Туманов» эта статистика — просто капля в море.
После этих неудач в Москве появились афиши с именем Макса Барских о предстоящем в августе концерте. Музыкальный критик Александр Фадеев предположил, что артиста «переобуться» заставило безденежье. «Изменившаяся риторика Макса связана с тем, что артист подсчитал свои финансовые убытки от потери концертов и прочей прибыли в России», — сказал критик.
# Шоу-бизнес Барских Макс
По материалам: z-aya

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