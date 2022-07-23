Модный гороскоп: как выбрать стиль по знаку зодиака и не прогадать

Многое можно прочитать по звездам: будущее, черты характера, а также с какими представителями зодиакальных созвездий лучше строить отношения. Кроме того, можно узнать, как выбрать стиль по знаку зодиака. Например, какая одежда подойдет Скорпиону, а какая в полной мере раскроет характер Раков и Стрельцов. Проверьте свой гороскоп и оцените, насколько он соответствует вашему вкусу.

Как выбрать стиль по знаку зодиака

Овен





Овны — независимые, импульсивные и целеустремленные личности. Они любят выделяться среди окружающих, поэтому их гардероб должен выглядеть представительно и подчеркивать их статус. Женщины выбирают для себя самые последние новинки, поэтому их подруги часто стремятся быть похожими на них.

Телец





Тельцам покровительствует планета Венера, поэтому они знают, как хорошо выглядеть. Женщины этого знака покупают солидные, вневременные и обязательно качественные вещи. В гардеробе Тельца преобладает классическая одежда: белые рубашки, кардиганы в тон, костюмы и комплекты. Цвет одежды также не зависит от трендов, чаще всего это бежевый, зеленый или пепельный.

Близнецы





Из-за двойственной натуры представительницы этого знака часто поддаются перепадам настроения. От этого и зависит их гардероб. Они часто могут смешивать стили, к примеру, взять одежду самых последних трендов и сочетать ее с проверенным десятилетием образом. Главное, чтобы это выглядело стильно и выделяло их среди других.

Рак





Раки — чувствительные люди, у них очень хорошо развита интуиция, и они остро реагируют на едва уловимые раздражители. Представительницы знака очень тщательно подбирают для себя гардероб. Для них важны классический стиль, качественные материалы и удобство. Они отдают предпочтение бохо, романтическому и классическому стилям одежды. Также любят дополнять свой образ золотыми и серебряными украшениями.

Лев





Для представительниц знака Льва очень важно быть на шаг впереди всех. Они любят одеваться стильно и брендово, чтобы выделяться из толпы. Даже если они не могут позволить себе дорогую одежду, они сделают все возможное, чтобы выглядеть модно. Стиль Льва можно охарактеризовать как элегантный, городской, очень женственный, но с долей безумия.

Дева





Девы — женщины рациональные, практичные и аккуратные. Они умеют одеваться соответственно ситуации и с удовольствием подчеркивают свой статус. Представительницы знака охотно используют тренды в своем стиле, однако отдают предпочтение минимализму.

Весы





Женщины этого знака не идут слепо за новыми трендами, поэтому в их гардеробе такие вещи появляются нечасто. Они любят подчеркивать преимущества своей фигуры, и в то же время хотят выглядеть непринужденно. Кроме того, Весы любят носить те наряды, в которых они ощущают себя женственно. Цвета этого знака зодиака — розовый и синий.

Скорпион





Скорпионы — амбициозные и таинственные личности. Они любят выглядеть дорого и привлекательно, поэтому часто тратят большие суммы денег на свои наряды. Женщины будут рады обнажить часть своего тела, чтобы привлечь мужские взгляды. Поэтому в их гардеробе часто можно встретить мини-юбки, топы и джинсы с низкой посадкой.

Стрелец





Женщины этого знака любят экспериментировать со своими нарядами и им совсем не важно чужое мнение. В их гардеробе часто можно встретить яркие вещи или с пестрым принтом. Они также любят все наряды оверсайз, потому что они удобные, свободные и не стесняют движений. Их любимые цвета — зеленый и фиолетовый.

Козерог





Для Козерогов важны качественные и удобные вещи, главное, чтобы они выглядели солидно и выгодно сочетались между собой. В гардеробе сдержанного, но решительного Козерога найдется место для классических костюмов приглушенных цветов, к которым останется только подобрать нужные аксессуары.

Водолей





Водолеи не любят выделяться среди других, однако их стилизации всегда богаты и разнообразны. В одежде для них важны качество материалов, сдержанные тона, вневременной стиль и удобство. Гардероб Водолея должен включать базовые вещи, такие как футболка, однотонный свитер или прямые джинсы, в которых они будут ощущать себя непринужденно.

Рыбы





Женщины этого знака считаются чувствительными и нежными. Им приписывают артистические способности и спокойный нрав. Для своего образа они охотно выбирают женственные фасоны, однако в гардеробе также найдутся вещи городского стиля. Кроме того, они очень любят гламурную обувь и различные аксессуары: рюкзаки, шарфы, обручи и заколки.