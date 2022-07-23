Mojang выступает категорически против NFT в Minecraft

Вадим Карасев





Студия Mojang, которая принадлежит Microsoft и известна по игре Minecraft, прокомментировала информацию о возможном появлении NFT в ее проектах. Поскольку NFT являются уникальными невзаимозаменяемыми блоками данных, разработчики Minecraft выступают против них, отмечая необходимость равного доступа ко всему контенту в игре для всех:

В наших условиях использования Minecraft есть информация о том, как владелец сервера может получать плату за доступ, а также о том, что все игроки должны иметь доступ к одним и тем же функциям. Эти правила гарантируют, что Minecraft останется сообществом, где у каждого имеется доступ к одному и тому же контенту. NFT могут создавать модели дефицита и исключительности, которые противоречат нашим рекомендациям и духу Minecraft.

Студия Mojang не собирается не только сама внедрять блокчейн и NFT, но и запрещает их вводить в свои клиентские и серверные приложения.