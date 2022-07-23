Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности

Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.

ФБР рассказало о нацеленных на криптоинвесторов преступниках, похитивших более $42 млн через мошеннические приложения.

Yuga Labs предупредила о возможных грядущих кибератаках на NFT-сообщество.

Предполагаемого создателя вредоноса Gozi экстрадировали в США.

ФБР сообщило о мошеннических приложениях, ориентированных на криптоинвесторов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило об активности киберпреступников, создающих мошеннические приложения для инвестиций в криптовалюты.

По данным ведомства, злоумышленники убеждали жертв устанавливать контролируемые ими приложения, которые использовались для кражи средств. ФБР идентифицировало более 240 жертв и оценило убыток в $42,7 млн.

Часто мошенники выдавали себя за представителей известных компаний.

В период с 4 октября 2021 года по 13 мая 2022 года киберпреступники действовали от имени YiBit, убедив жертв загрузить фейковое приложение и внести криптовалюту. Позже последние получили письма с требованием "заплатить налоги" со своих инвестиций для вывода средств. Таким образом, они получили около $5,5 млн от жертв.

ФБР порекомендовало инвесторам:

не устанавливать непроверенные инвестиционные приложения — убеждаться, действительно ли они принадлежат компании, от имени которой распространяются;

не доверять приложениям с ограниченной функциональностью;

проверять информацию о лицах, предоставляющих инвестиционные советы, перед раскрытием им своей персональной информации.

Специалисты рассказали о распространении ботнета, нацеленного на скрытый майнинг

Компания SentinelOne выявила ботнет, распространяемый группировкой 8220 и используемый для скрытого майнинга.

Хакеры скомпрометировали около 30 000 хостов по всему миру за счет уязвимостей в Linux и облачных приложениях.

Предполагаемого создателя вредоноса Gozi экстрадировали в США

Подозреваемый в распространении трояна Gozi Михай Ионут Паунеску экстрадирован в США, сообщает The Register.

Американские власти считают, что он является одним из создателей вредоноса, заразившего более миллиона компьютеров по всему миру, в результате чего жертвы понесли убытки «на десятки миллионов долларов».

По данным правоохранителей США, Паунеску также предоставлял инфраструктуру для различных хакерских операций.

Yuga Labs предупредила о грядущей атаке на NFT-сообщество

Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club компания Yuga Labs обнаружила "группу угроз", нацеленных на NFT-сообщество.

Our security team has been tracking a persistent threat group that targets the NFT community. We believe that they may soon be launching a coordinated attack targeting multiple communities via compromised social media accounts. Please be vigilant and stay safe. — Yuga Labs (@yugalabs) July 18, 2022

Команда проекта считает, что в скором времени может произойти скоординированная атака, нацеленная на несколько сообществ через скомпрометированные учетные записи в соцсетях.

Mandiant назвали две группировки хакеров, атакующих Украину

Эксперты Mandiant рассказали о двух хакерских группировках, атакующих украинские организации.

Хакеры UNC2589 проводят фишинговые кампании, отправляя электронные письма с вредоносами. Темы писем могут быть разнообразными, иногда злоумышленники рассылают их с заранее скомпрометированных почт.

Группировка UNC1151 также активно атакует украинские организации. Специалисты Mandiant связывают хакеров с Беларусью.

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