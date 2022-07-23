Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.
- ФБР рассказало о нацеленных на криптоинвесторов преступниках, похитивших более $42 млн через мошеннические приложения.
- Yuga Labs предупредила о возможных грядущих кибератаках на NFT-сообщество.
- Предполагаемого создателя вредоноса Gozi экстрадировали в США.
ФБР сообщило о мошеннических приложениях, ориентированных на криптоинвесторов
Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило об активности киберпреступников, создающих мошеннические приложения для инвестиций в криптовалюты.
По данным ведомства, злоумышленники убеждали жертв устанавливать контролируемые ими приложения, которые использовались для кражи средств. ФБР идентифицировало более 240 жертв и оценило убыток в $42,7 млн.
Часто мошенники выдавали себя за представителей известных компаний.
В период с 4 октября 2021 года по 13 мая 2022 года киберпреступники действовали от имени YiBit, убедив жертв загрузить фейковое приложение и внести криптовалюту. Позже последние получили письма с требованием "заплатить налоги" со своих инвестиций для вывода средств. Таким образом, они получили около $5,5 млн от жертв.
ФБР порекомендовало инвесторам:
- не устанавливать непроверенные инвестиционные приложения — убеждаться, действительно ли они принадлежат компании, от имени которой распространяются;
- не доверять приложениям с ограниченной функциональностью;
- проверять информацию о лицах, предоставляющих инвестиционные советы, перед раскрытием им своей персональной информации.
Специалисты рассказали о распространении ботнета, нацеленного на скрытый майнинг
Компания SentinelOne выявила ботнет, распространяемый группировкой 8220 и используемый для скрытого майнинга.
😈 Over the last month, the 8220 Gang expanded their botnet activity, targeting common cloud application vulnerabilities and poorly secured configurations. By @TomHegel. To learn more:https://t.co/XSSyy2sUpp#cloud #docker #threatintelligence #threatlandscape #xdr— SentinelOne (@SentinelOne) July 18, 2022
Хакеры скомпрометировали около 30 000 хостов по всему миру за счет уязвимостей в Linux и облачных приложениях.
Предполагаемого создателя вредоноса Gozi экстрадировали в США
Подозреваемый в распространении трояна Gozi Михай Ионут Паунеску экстрадирован в США, сообщает The Register.
Американские власти считают, что он является одним из создателей вредоноса, заразившего более миллиона компьютеров по всему миру, в результате чего жертвы понесли убытки «на десятки миллионов долларов».
По данным правоохранителей США, Паунеску также предоставлял инфраструктуру для различных хакерских операций.
Yuga Labs предупредила о грядущей атаке на NFT-сообщество
Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club компания Yuga Labs обнаружила "группу угроз", нацеленных на NFT-сообщество.
Our security team has been tracking a persistent threat group that targets the NFT community. We believe that they may soon be launching a coordinated attack targeting multiple communities via compromised social media accounts. Please be vigilant and stay safe.— Yuga Labs (@yugalabs) July 18, 2022
Команда проекта считает, что в скором времени может произойти скоординированная атака, нацеленная на несколько сообществ через скомпрометированные учетные записи в соцсетях.
Mandiant назвали две группировки хакеров, атакующих Украину
Эксперты Mandiant рассказали о двух хакерских группировках, атакующих украинские организации.
Хакеры UNC2589 проводят фишинговые кампании, отправляя электронные письма с вредоносами. Темы писем могут быть разнообразными, иногда злоумышленники рассылают их с заранее скомпрометированных почт.
Группировка UNC1151 также активно атакует украинские организации. Специалисты Mandiant связывают хакеров с Беларусью.
Также на ForkLog:
- Роскомнадзор разблокировал сайт Tor.
- Власти США изъяли $500 000 у связанных с КНДР операторов вируса-вымогателя.
- Ориентированный на кибербезопасность стартап Halborn привлек $90 млн.
Что почитать на выходных?
Могули ли цифровые валюты центробанков стать инструментом массовой слежки, рассказываем в эксклюзиве: