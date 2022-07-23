Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности
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Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности

Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности


Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.


  • ФБР рассказало о нацеленных на криптоинвесторов преступниках, похитивших более $42 млн через мошеннические приложения.
  • Yuga Labs предупредила о возможных грядущих кибератаках на NFT-сообщество.
  • Предполагаемого создателя вредоноса Gozi экстрадировали в США.

ФБР сообщило о мошеннических приложениях, ориентированных на криптоинвесторов


Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило об активности киберпреступников, создающих мошеннические приложения для инвестиций в криптовалюты.


По данным ведомства, злоумышленники убеждали жертв устанавливать контролируемые ими приложения, которые использовались для кражи средств. ФБР идентифицировало более 240 жертв и оценило убыток в $42,7 млн.


Часто мошенники выдавали себя за представителей известных компаний. 


В период с 4 октября 2021 года по 13 мая 2022 года киберпреступники действовали от имени YiBit, убедив жертв загрузить фейковое приложение и внести криптовалюту. Позже последние получили письма с требованием "заплатить налоги" со своих инвестиций для вывода средств. Таким образом, они получили около $5,5 млн от жертв. 


ФБР порекомендовало инвесторам:


  • не устанавливать непроверенные инвестиционные приложения — убеждаться, действительно ли они принадлежат компании, от имени которой распространяются;
  • не доверять приложениям с ограниченной функциональностью;
  • проверять информацию о лицах, предоставляющих инвестиционные советы, перед раскрытием им своей персональной информации.

Специалисты рассказали о распространении ботнета, нацеленного на скрытый майнинг


Компания SentinelOne выявила ботнет, распространяемый группировкой 8220 и используемый для скрытого майнинга.



Хакеры скомпрометировали около 30 000 хостов по всему миру за счет уязвимостей в Linux и облачных приложениях. 


Предполагаемого создателя вредоноса Gozi экстрадировали в США


Подозреваемый в распространении трояна Gozi Михай Ионут Паунеску экстрадирован в США, сообщает The Register.


Американские власти считают, что он является одним из создателей вредоноса, заразившего более миллиона компьютеров по всему миру, в результате чего жертвы понесли убытки «на десятки миллионов долларов».


По данным правоохранителей США, Паунеску также предоставлял инфраструктуру для различных хакерских операций. 


Yuga Labs предупредила о грядущей атаке на NFT-сообщество


Стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club компания Yuga Labs обнаружила "группу угроз", нацеленных на NFT-сообщество.



Команда проекта считает, что в скором времени может произойти скоординированная атака, нацеленная на несколько сообществ через скомпрометированные учетные записи в соцсетях.


Mandiant назвали две группировки хакеров, атакующих Украину


Эксперты Mandiant рассказали о двух хакерских группировках, атакующих украинские организации. 


Хакеры UNC2589 проводят фишинговые кампании, отправляя электронные письма с вредоносами. Темы писем могут быть разнообразными, иногда злоумышленники рассылают их с заранее скомпрометированных почт. 


Группировка UNC1151 также активно атакует украинские организации. Специалисты Mandiant связывают хакеров с Беларусью.


Также на ForkLog:


  • Роскомнадзор разблокировал сайт Tor.
  • Власти США изъяли $500 000 у связанных с КНДР операторов вируса-вымогателя.
  • Ориентированный на кибербезопасность стартап Halborn привлек $90 млн.

Что почитать на выходных?


Могули ли цифровые валюты центробанков стать инструментом массовой слежки, рассказываем в эксклюзиве:

# Экономика дайджест кибербезопасности, новости
По материалам: ForkLog

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Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие события кибербезопасности
Мошеннические приложения, ботнет для скрытого майнинга и другие
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