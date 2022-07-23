Началась подготовка к юбилейному фестивалю «Этим летом в Иркутске»
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Началась подготовка к юбилейному фестивалю «Этим летом в Иркутске»

Началась подготовка к юбилейному фестивалю «Этим летом в Иркутске»

В Иркутске началась подготовка к международному фестивалю "Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске – 2022». Он состоится с 16 по 19 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и архивов Иркутской области. Событие посвятят 85-летию со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова, 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко и 85-летию региона.

Организуют фестиваль Братство во имя святителя Иннокентия Иркутского, Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова, Иркутский областной краеведческий музей имени Н.Н. Муравьева-Амурского, Культурный центр Александра Вампилова, Иркутский областной кинофонд, Иркутский областной театр кукол «Аистенок».

В программе литературно-театральных вечеров «Этим летом в Иркутске» планируются спектакли, кинопоказы, выставки, открытые встречи, лекции, мастер-классы и публичные дискуссии.

Тематически программа фестиваля будет делиться на четыре направления: литературное, театральное, профессиональное и экологическое. Очное участие уже подтвердили писатели, театральные критики, известные просветители, культурные и общественные деятели. Среди них президент Российского книжного союза Сергей Степашин, писатель, журналист, член жюри литературной премии «Ясная Поляна» Павел Басинский, заведующий «Московским домом Достоевского» Павел Фокин, заведующий «Домом-музеем А. П. Чехова» Эрнест Орлов, креативный директор дома творчества «Переделкино» Юлия Вронская, куратор библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» Марина Дворская, киноактер, режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Прощание в июне» Яков Ломкин и другие.

Следить за новостями литературно-театральных вечеров «Этим летом в Иркутске» и программой событий можно на сайте, на странице «ВКонтакте» и в Телеграм-канале. Вход на все события фестиваля, кроме спектаклей, бесплатный.

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По материалам: irk

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