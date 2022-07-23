Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы

Вадим Карасев

Люди, которым хочется выбрать красивую дату свадьбы, действуют правильно. Такое важное событие должно красивым во всем. Нумерологи отмечают, что благоприятная дата для свадьбы не обязательно должна быть красивой. Эксперты рассказали, как ее рассчитать.

Отличным выбором будет любая из зеркальных дат типа 03.03, 04.04, 05.05 и так далее, но если все они заняты, попробуйте воспользоваться простым нумерологическим расчетом, чтобы определить другую хорошую дату. Если дата вас не устроит, то можете выбрать ее, но при этом лучше помнить о важных свадебных хитростях на удачу.

Нумерологический расчет идеальной даты для свадьбы

В расчетах вам понадобятся лишь имена и даты рождения. Первым делом нужно узнать месяц, в который вам стоит пожениться. Для этого вам понадобится перевести первые буквы имен в цифры, а затем сложить. Для перевода букв в цифры воспользуйтесь специальной таблицей:





После этого сложите полученные цифры вместе. Например, первые имена имен «Р» и «Н». переводим буквы в цифры и получаем 9 и 6 соответственно. После этого складываем числа вместе. Должно получиться чисто от 1 до 12. в нашем случае после складывания получилось число 15. Когда получается число больше, чем 12, из итогового результата нужно просто отнять 12. Полученный результат и будет искомым счастливым месяцем свадьбы. В нашем случае 15-12=3, значит идеальный месяц — март.

Далее нужно узнать самый лучший день месяца для свадьбы. Тут вам просто нужно будет сложить дни ваших дней рождения. Например, один из будущих супругов родился 17 числа, а второй 28. Складываем числа вместе и получаем 45. Чтобы получить искомый результат, нужно просто вычесть из полученного числа количество дней полученного ранее в расчетах месяца. В марте 31 день, значит 45-31=14. Получается, что идеальный день для свадьбы в такой паре — четырнадцатый по счету.

Иногда бывает так, что одного вычета не достаточно. Такое происходит, когда оба человека родились 31 числа, а получился при расчетах по буквам месяц, в котором, 30 или менее дней. В таком случае вычесть из полученного результата количество дней месяца нужно еще раз. Например, оба родились 31 числа. 31+31=62. Идеальный месяц для свадьбы — июнь, в котором 30 дней. 62-30=32. Такой результат нас не устраивает, так как максимальный день — тридцатый. Повторяем процедуру 32-30=2. Получается 2 июня.

Важный совет

Если идеальная дата занята или в этот день ЗАГС не работает, то вы можете использовать просто месяц. Помните о том, что вы не обязаны привязываться только к одной дате. Идеальной свадьбу делает настроение людей и искренность намерений.

Также вы можете попробовать назначить свадьбу на полученный при расчетах день, но другого месяца. Нумерологи считают, что такой вариант тоже имеет право на жизнь.