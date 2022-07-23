NYT: Запад засомневался в победе Украины

Вадим Карасев

Руководство западных стран с каждым месяцем все больше сомневается в победе Украины над Россией и потому медленно, но верно ослабляет поддержку официального Киева. Об этом сообщает газета New York Times.

Как утверждают авторы материала, в данный момент влиятельные политики и чиновники США и Евросоюза едва ли верят в то, что Украина во главе с Владимиром Зеленским в состоянии выдержать "войну на истощение" с Россией и перевернуть ее ход. Более того, они скептически относятся к вопросу эффективности дальнейшей передачи Киеву современного вооружения.

NYT подчеркивает: несмотря на отсутствие серьезных предпосылок к победе, Украина старается убедить западных партнеров в такой возможности. Так, демонстрируя "силу", 12 июля ВСУ совершили обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Снаряды, выпущенные американскими ракетными комплексами HIMARS, попали по складам с селитрой и промышленному предприятию, выпускающему оборудование для местной электростанции. В ходе атаки украинская сторона повредила или разрушила, по данным местных властей, 65 жилых домов, а также больницу, две школы, три детских сада и свыше 200 магазинов. Сообщалось также как минимум о 190 пострадавших.

Издание отмечает, что даже активное применение западного вооружения не вызывает энтузиазма в НАТО, а частые просьбы Украины уже воспринимаются как "фоновый шум". Воспрявший оптимизм украинцев не разделяют западные чиновники и военные аналитики – они считают, что изменение ситуации на фронте предсказывать рано, и не стоит возлагать особых надежд на отдельные виды оружия в то время, как линия фронта хаотично меняется на протяжении сотен километров от Харькова до Николаева.

США и Европа опасаются поставлять на Украину слишком много оборудования и оружия, прежде чем специалисты ВСУ будут подготовлены к его использованию. Аналитики указывают на то, что Киев не успевает осваивать столько оружия, сколько ему поставляется. Кроме того, Пентагон обеспокоен возможным истощением собственных запасов в ближайшие месяцы.

На этом фоне украинские чиновники постоянно обещают то перелом на фронте, то крупномасштабные контрнаступления. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что наступление начнется в августе, а министр обороны Резников – что результатов стоит ожидать к концу года.

Не все страны Европы искренне заинтересованы в масштабной передаче вооружения Украине: так, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, посетившие Киев перед саммитом "Большой семерки", отказались передавать Украине очередную партию тяжелого вооружения, несмотря на многочисленные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.



Украина готовится провести контрнаступление на Херсон

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о контрнаступлении на юге страны, чтобы занять Херсон, в данный момент контролируемый российской армией. О планах украинских войск пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц Украины.

Исходя из информации издания, в последние несколько дней подразделения ВСУ разного назначения, используя ракеты большой дальности и артиллерию, нанесли удары более чем по 200 объектам и вооруженным формированиям союзных сил РФ, ДНР и ЛНР.

В то же время западные военные эксперты не могут быть уверенными в "коренном переломе" на фронте: по их мнению, у России слишком много ресурсов, и поставки новейшего вооружения Киеву кардинально ситуацию не изменят. Кроме того, как утверждает издание, высших чиновников США и Евросоюза беспокоит перспектива слишком раннего контрнаступления ВСУ, окрыленного моральной и материальной поддержкой Запада.

"Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые смертоносные возможности [оружие, поставленное Западом]: сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон", — пишут авторы материала, подчеркивая, что на Западе все еще не уверены в реальной готовности ВСУ провести контрнаступление на Херсон.

Карта: Линия фронта на Украине в масштабах Европы

Из деталей возможной операции известно, что украинское военное командование планирует взрывать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения.

Глава Института Маккейна и бывший замглавы минобороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас уверена, что по мере последующих военных поражений ВСУ поддержка США и Европы будет ослабевать.