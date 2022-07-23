«Очень люблю большой пенис»: полуголая Ольга Бузова решилась на внезапное откровение

Ольга Бузова часто выкладывает в Сеть эпатажные снимки или делает неоднозначные признания. Она считает это искренностью, а вот хейтеры такое поведение расценивают как неприятное.

36-летняя исполнительница хита «Мало половин» в этом году стала хедлайнером музыкального фестиваля VK Fest. Певица не только исполнила любимые публикой хиты, но и сделала шокирующее признание. Так, ведущие шоу спросили Бузову о новом ее увлечении. Артистка недавно призналась, что у нее новая влюбленность — большой теннис.

«Оленька, в Сеть просочилась информация, что ты влюблена в теннис», — заявила ведущая мероприятия. Звезда поправила ее. «В пенис. Я очень люблю большой пенис», — без стеснения сказала экс-ведущая «ДОМа-2».

Стоит отметить, что на мероприятие артистка пришла практически полуголая. Она появилась перед публикой в облегающем наряде тигровой расцветки.

Напомним, более года назад Оля рассталась с рэпером Давой. После этого о личной жизни певицы нечего не слышно, хотя она и говорит, что сейчас свободна и до сих пор ждет свою любовь. Тем не менее, блогер Tatarka FM рассказала, что у Бузовой есть мужчина. «У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — рассказала она в Rutube-проекте. Звезда это заявление категорически отрицает.

Была бы рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик, но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите свой шанс! Этим миром правит любовь», — сказала артистка в программе «МУЗ PRO-Новости», дав понять, что никакой свадьбы пока не планируется.