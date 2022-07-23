Олеся Судзиловская испробовала новый способ омоложения
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Олеся Судзиловская испробовала новый способ омоложения

Олеся Судзиловская испробовала новый способ омоложения
Актриса Олеся Судзиловская рассказала, как она омолаживается. Сейчас артистка вместе с семьей путешествует по Алтайскому краю. Она призналась, что осталась просто в восторге от экзотичных пантовых ванн.
«Распариваемся в кедровой бочечке, 5 минут перерыв и опускаемся в ванну с экстрактом рогов оленя (38 градусов на 15 минут). Пантолечение — это высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, укрепления иммунной системы, снятия стресса и восстановления нервной системы, выведения шлаков из организма, а также мощное природное средство по борьбе с радикулитом, болезнями суставов, атеросклерозом, физической и половой слабостью»,— восхитилась Олеся. Но звезда сериала «Домашний арест» предупредила, что, кроме показаний, существуют еще и противопоказания, так что сначала желательно проконсультироваться со специалистом.
# Шоу-бизнес Судзиловская Олеся
По материалам: z-aya

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