Олеся Судзиловская испробовала новый способ омоложения

Актриса Олеся Судзиловская рассказала, как она омолаживается. Сейчас артистка вместе с семьей путешествует по Алтайскому краю. Она призналась, что осталась просто в восторге от экзотичных пантовых ванн.«Распариваемся в кедровой бочечке, 5 минут перерыв и опускаемся в ванну с экстрактом рогов оленя (38 градусов на 15 минут). Пантолечение — это высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения, укрепления иммунной системы, снятия стресса и восстановления нервной системы, выведения шлаков из организма, а также мощное природное средство по борьбе с радикулитом, болезнями суставов, атеросклерозом, физической и половой слабостью»,— восхитилась Олеся. Но звезда сериала «Домашний арест» предупредила, что, кроме показаний, существуют еще и противопоказания, так что сначала желательно проконсультироваться со специалистом.