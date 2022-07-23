Ольга Бузова со сцены заявила, что любит большой пенис
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Ольга Бузова со сцены заявила, что любит большой пенис

Ольга Бузова со сцены заявила, что любит большой пенис
Ведущая Ольга Бузова сделала смелое заявление. Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» опубликовала видеозапись, на которой певица и телеведущая Ольга Бузова сделала со сцены «VK Fest» в Москве смелое заявление. «Оленька, в Сеть просочилась информация, что ты влюблена в теннис», - заявила ведущая мероприятия.
«В пенис», - поправила ее Бузова. «В большой или маленький?», - стала донимать ведущая. «Я очень люблю большой пенис», - заметила Ольга Бузова. Напомним, что Ольга Бузова открыла «VK Fest» в Москве. Певица удостоилась этой чести уже в пятый раз подряд.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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