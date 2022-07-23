"Она сказала "да": невеста приняла предложение жениха, доставшего кольцо из фекалий
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"Она сказала "да": невеста приняла предложение жениха, доставшего кольцо из фекалий

"Она сказала "да": невеста приняла предложение жениха, доставшего кольцо из фекалий

30-летнему британцу Льюису Патерсону, сделавшему предложение руки и сердца, пришлось вытаскивать заветное кольцо из конского навоза.

Молодой человек пригласил невесту на романтическое свидание в парк развлечений. Выждав нужный момент, мужчина встал на колено, после чего протянул возлюбленной кольцо.


Однако вслед за этим все пошло совершенно не по плану. Ювелирное украшение выпало из рук жениха, приземлившись в кучу навоза на обочине дороги.

"Она сказала "да" сразу после того, как я уронил кольцо в кучу сена и конского дерьма", — признался горе-жених изданию Mirror.

Однако досадный инцидент вовсе не расстроил невесту, которая принялась рыться в навозе вместе со своим возлюбленным, чтобы отыскать кольцо и все-таки надеть его.

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По материалам: uposters.ru

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