Организаторы концертов Макса Барских будут судиться с его фанатами

Певец Макс Барских отказался возвращать деньги за билеты на его отмененные концерты. Артист разорвал все связи с российскими поклонниками и цинично заявил, что не собирается возвращать им деньги за концерты, которые должны были состояться в этом году. Публика не намерена оставлять это просто так. Певец должен был выступить в Екатеринбурге, но это мероприятие не состоится по известной причине — Максу запретили въезжать в Россию до 2072 года. Теперь Барских пытается покорить своим песенным творчеством Европу и Америку. А российские поклонники 32-летнего певца хотят получить обратно свои деньги, которые они отдали в надежде воочию увидеть и услышать исполнителя. Под раздачу попала компания «Ладошки шоу», выступавшая в роли организатора музыкального мероприятия. «В связи с неоднократным переносом концерта потребители стали обращаться с заявлениями об отказе от его посещения, но в добровольном порядке организаторы концерта денежные средства не возвратили. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска. Специалистам поступило 27 заявлений на общую сумму в 220 тысяч рублей. Иск сформирован и будет подан в ближайшее время», — рассказали в надзорных органах.Напомним, в ряде городов России время от времени появляются афиши, анонсирующие концерты Барских. Видимо, кто-то таким образом хочет пошутить над горе-певцом. Сам же он неоднократно заявлял: в Россию он теперь ни ногой. «Помню, как мне подписчики с Украины доказывали, что Макс Барских родину не покинул, защищать ее будет, а все разговоры — поклеп на певца. А он покинул… Сбежал… И вряд ли вернется... И защищать никого, кроме своей попки, не будет. Теперь раздает интервью и рассуждает, кто как поступать должен. Такой мелочный, скользкий червячок, даже беременную Регину Тодоренко цепляет, уж помолчал бы», — высказывалась по поводу артиста бизнесвумен Мария Погребняк «E1.ru».