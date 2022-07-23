Path of Titans выходит на приставках Xbox, бета уже на следующей неделе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Path of Titans выходит на приставках Xbox, бета уже на следующей неделе

Path of Titans выходит на приставках Xbox, бета уже на следующей неделе


Студия Alderon Games сообщила о планах выпустить игру Path of Titans на новых платформах, среди которых Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. При этом, игра станет доступна в формате бета-версии уже на следующей неделе — 27 июля.

Path of Titans — это приключенческая MMO-песочница про динозавров, в которой их доступно более 25 видов. Игрокам предстоит управлять динозаврами от третьего лица, исследуя большой открытый мир и выполняя различные задания.

Ранее игра Path of Titans вышла на PC и мобильных устройствах, между этими платформами поддерживается кроссплатформенный мультиплеер. Разработчики обещают общий мультиплеер для игроков и на новых платформах.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

США и Канада приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна
США и Канада приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна
Path of Titans выходит на приставках Xbox, бета уже на следующей неделе
Path of Titans выходит на приставках Xbox, бета уже на следующей
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке, просто фу!»
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке,
57 миллионов получит Иркутская область на бесплатные лекарства для льготников
57 миллионов получит Иркутская область на бесплатные лекарства для
В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России
В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России
Главный тренер "Крыльев Советов" отказался брать Артема Дзюбу в команду
Главный тренер "Крыльев Советов" отказался брать Артема
Германию обвинили в уязвимости Евросоюза перед Россией
Германию обвинили в уязвимости Евросоюза перед Россией
Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран
Словения ответила на решение России внести ее в список
"Она сказала "да": невеста приняла предложение жениха, доставшего кольцо из фекалий
"Она сказала "да": невеста приняла предложение жениха,
Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться с родителями
Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться

Топ на сегодня

Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине
Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на
CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры
CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры

Еще по теме

Century: Age of Ashes выходит на Xbox One, ранее игра вышла на Xbox Series X | S
Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S
Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation 5