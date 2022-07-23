Path of Titans выходит на приставках Xbox, бета уже на следующей неделе

Вадим Карасев





Студия Alderon Games сообщила о планах выпустить игру Path of Titans на новых платформах, среди которых Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. При этом, игра станет доступна в формате бета-версии уже на следующей неделе — 27 июля.

Path of Titans — это приключенческая MMO-песочница про динозавров, в которой их доступно более 25 видов. Игрокам предстоит управлять динозаврами от третьего лица, исследуя большой открытый мир и выполняя различные задания.

Ранее игра Path of Titans вышла на PC и мобильных устройствах, между этими платформами поддерживается кроссплатформенный мультиплеер. Разработчики обещают общий мультиплеер для игроков и на новых платформах.

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