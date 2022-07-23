Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне: как проходила церемония прощания
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Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне: как проходила церемония прощания

Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне: как проходила церемония прощания

21 июня 2022 года скончался участник «Фабрики звезд-2» и исполнитель песни «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. Он умер во время операции на почках. Незадолго до этого певца ввели в медикаментозную кому, так как артист испытывал ужасные боли.


Задержка с похоронами была вызвана разногласиями между бывшей женой Нарцисса и его семьей. Экс-супруга предлагала похоронить в России, где у Пьера есть множество поклонников его творчества. Семья артиста настаивала на погребении на родине – в Камеруне. Никаких распоряжений насчет своих похорон артист не оставил, поэтому право выбирать место погребения осталось за семьей Нарцисса. Чтобы доставить тело в Камерун, экс-супруге пришлось собрать и заплатить 700 тысяч рублей.

Прощание с Пьером в России прошло 30 июня, а после церемонии его тело отправили на родину. Сегодня, 23 июля 2022 года, телеграм-канал SHOT опубликовал видео похорон в камерунской деревне Бонаматеке. Утверждается, что это была церемония прощания с Пьером Нарциссом на родине.


"Он объединил народы и страны в дружбе, музыке и любви. Его оплакали тёплыми слезами родные люди и народы разных стран. Оставив корни в России, Камеруне и Франции, он внёс большой вклад в этот мир", – произнес близкий друг Пьера.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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