Питомник К-9 просит помощи волонтеров в поисках сбежавшего трехлапого медведя

Питомник К-9 просит помощи волонтеров в поисках медведя, сбежавшего 8 июля. Сейчас задействованы только сотрудники учреждения.

«Мы ищем сбежавшего медведя каждый день. Каждый раз устанавливается ловушка и приманки. Как только звонят в питомник, на место обнаружения сразу же выезжают кинологи питомника со специальным ружьём со снотворным, на коневозе доставляются две лошади, на них поиск ведётся тоже. К сожалению, в поисках сейчас задействованы только сотрудники питомника. Необходима помощь волонтёров для его обнаружения. Запись помощников по номеру телефона 600-444», — говорится в сообщении.

Трехлапый медведь прибыл в питомник из Братска в конце августа 2021 года. Местные жители сообщили,, что хищника видели вблизи местного аэродрома и жилых домов. На него лаяли собаки — медведь просто разгуливал, не обращая на них внимания. «Медведь скорее всего попал в капкан, отгрыз либо оторвал лапу — это возможная причина по которой медведь оказался без лапы. Кинологи питомника К9 выехали в Братск и отловили медведя при помощи ловушки на сметану и сгущёнку. Он был доставлен в К9», — рассказывают сотрудники. В начале июля медведь разорвал тросовые и цепные замки клетки и сбежал.





20 июля медведь задрал козу в Карлуке. Он вырвал ей вымя, съела и убежал в лес, бросив тушу животного. Хозяева стада вызвали охотоведов и полицию, но поймать хищника не удалось. Полиция призывает местных жителей проявлять бдительность и при обнаружении хищника вблизи населенного пункта сообщать в дежурную часть.