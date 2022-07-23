По мнению Миланы Вяземских к Алине Иордан не придут парни, которые ей нужны
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По мнению Миланы Вяземских к Алине Иордан не придут парни, которые ей нужны

По мнению Миланы Вяземских к Алине Иордан не придут парни, которые ей нужны
Милана Вяземских завидует Алине Иордан, за которой активно бегают парни. Но, по мнению Вяземских, к Алине не придут мужчины, которые ей не нужны. Милана Вяземских планирует надолго задержаться на Дом-2. Она желает получить известность, сбросить лишний вес, найти друзей, мужа и завести полноценную семью. Однако лишние килограммы и, в целом, не очень презентабельный внешний вид по мнению самой девушки ей сильно мешают. Милана уверяет, что мужчины совершенно не обращают на неё внимание и вместо этого заглядываются на Алину Иордан.

Тем не менее, все симпатии по отношению к этой девушке так и не получили ответа. По мнению Вяземских, к Алине так и не придут парни, которые ей так нужны. Кроме того, Вяземских обратила внимание на тот факт, что Иордан очень коварная и подлая. Правда, Алексею Безусу она об этом говорила за спиной своей соседки. Видимо, высказать всё это в лицо смелости не хватило.

Когда во время очередного голосования Милана должна была уйти с проекта, она устроила показательную истерику. В итоге её решили оставить и провести ещё одно голосование, в результате которого вылетела Алина. Но её вернули и в данный момент девушка пытается построит отношения с Максимом Колесниковым.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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