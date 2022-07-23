Польше предрекли проблемы с отоплением из-за эмбарго на российский уголь
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Польше предрекли проблемы с отоплением из-за эмбарго на российский уголь

Польше предрекли проблемы с отоплением из-за эмбарго на российский угольЭкс-министр экономики Штайнхофф предрек Польше сбои в отоплении из-за эмбарго на уголь

Бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф заявил, что стране грозят сбои в отоплении домов будущей зимой из-за запрета на российский уголь. Об этом он сообщил в интервью Wirtualna Polska.

Штайнхофф заявил, что решение о принятии эмбарго на российский уголь приняли «практически в одночасье, безрассудно и непродуманно». По его мнению, позиция Варшавы обладала бы смыслом, если бы ее разделили все члены Евросоюза. Штайнхофф предрек Польше проблемы с отоплением из-за антироссийских ограничений.
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«Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», — подчеркнул экс-министр.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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