Православные люди 24 июля 2022 года чтут память княгини Ольги и других святых

Ежегодно христиане 24 июля отмечают 3 церковных праздника. Один из них был основан во имя равноапостольной княгини Ольги, второй – в честь обретения мощей священномученика Илариона Верейского, а третий – в память о священномученике Киндее Сидском.

История праздника во имя равноапостольной княгини Ольги

Святая появилась на свет в знатной княжеской семье. Ей было предназначено выполнить большую и очень важную миссию для всех христиан. Когда Ольге исполнилось нужное количество лет, ее выдали замуж. Супругом княгини стал известный князь Игорь. Через некоторое время Господь подарил семье наследника – сына Святослава.

Однако счастье супругов не было долгим. Практически сразу после рождения сына Игоря убили древляне. Они очень боялись, что княгиня отомстит за убийство супруга, поэтому предложили ей стать женой их правителя. Святая согласилась. Она пригласила 2 посольства древлян к себе на родину. Там она их всех жестоко убила. Еще на протяжении нескольких лет княгиня мстила этому народу за смерть любимого супруга.





На момент смерти Игоря право власти перешло в руки его сына Святослава. Однако тогда мальчик был еще очень маленьким и не мог руководить землями. Поэтому этим важным делом начала заниматься Ольга. За это время она успела сделать очень много для развития русской земли и жизни людей.

Заботилась княгиня и о духовном развитии народа. На то время все жители были язычниками. Ольга узнала о Господе и начала читать о нем много литературы. В итоге она приняла решение креститься. После этого многие ее знакомые и родственники также стали христианами. Святая за свою жизнь построила много храмов. Однако она так и не смогла убедить своего сына стать христианином.

Продолжил деятельность Ольги ее внук Владимир. Именно он и окрестил всех жителей Руси. Это событие стало очень важным для становления христианской веры на Руси.

Особенности церковного праздника в честь обретения мощей священномученика Илариона Верейского

Святой появился на свет в одной из деревней Тульской губернии. Очень рано Иларион стал проявлять желание к учебе. В селе такой возможности не было. Однако это никак не остановило святого. Когда ему не было и 6 лет, он взял за руку своего младшего брата и повел учиться в Москву. Однако родители вовремя обнаружили пропажу и нашли детей.





Родители приняли во внимание желание сына к учебе, и вскоре отдали его в духовное училище. Там он показал блестящие знания. Это и помогло Илариону стать студентом уже духовной академии. По всем предметам у святого были только отличные оценки. В академии святой дослужился до магистра. Ему пророчили блестящее будущее. Однако сердце Илариона хотело совсем другого.

Через некоторое время Иларион выполняет свою мечту и становится монахом. По карьерной лестнице он начинает подниматься очень стремительно. Параллельно с этим святой успевал заниматься и трудами. Они очень ценятся и в современном мире.

Все было хорошо до того времени, пока к власти не пришли большевики. Практически сразу Иларион был арестован. 3 месяца его держали в тюрьме. На протяжении всей жизни святой боролся за христианство. Умер он на больничной койке от сыпного тифа. Вскоре его тело было похоронено по всем канонам веры.

День памяти о священномученике Киндее Сидском

Святой был пресвитером в одном из поселений Памфилия. Он глубоко верил и очень уважал Господа. Киндей соблюдал пост, не нарушал заповеди и много времени проводил за молитвами. Ему пришлось застать то время, когда на христиан началось страшное гонение. Всех людей, которые не поклонялись идолам, убивали.

Очень быстро воины схватили и Киндея. На суде правитель приговорил его к смертной казни. Его должны были сжечь. По дороге воины отняли у дроворуба связку дров, дабы легче сделать приказ. Однако Киндей самостоятельно заплатил мужчине и предпочел нести их. Стража не отказалась.

Воины распалили костер, и в него бросили Киндея. Однако тот мужественно перенес свою казнь. Через некоторое время раздался страшный гром и молния. Сильный дождь потушил костер. Только после этого святой умер мирной смертью. Похоронили его люди, которые после увиденного стали верить в Господа.

Основные приметы в день церковных праздников 24 июля 2022 года





В осеннее время люди смогут в лесу собрать большое количество грибов, если на улице много мошкары. Охотники смогут поймать медведя, если в этот день на небе горят яркие звезды. Зерновые культуры дадут прекрасный урожай, если день был очень жарким. На следующий день смело можно отправляться на рыбалку, если был слышен гром. Стоит ожидать сильного дождя, если паук сидит посредине своей паутины. Человек, у которого в этот время именины, будет в жизни иметь много испытаний. Бороться с ними поможет камень, который называется гранат.

Все эти приметы имели большое значение для наших предков, поэтому к ним нужно обязательно относиться с уважением.

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