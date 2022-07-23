Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на Украине
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Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на Украине

Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на УкраинеПремьер-министр Венгрии Орбан допустил конец западному господству из-за событий на Украине

Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а «в дверь постучится многополярный миропорядок». Это допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

По его словам, Евросоюзу (ЕС) нужна новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир. Даже с западным оружием Украина не может победить Россию, добавил Орбан.

Он добавил, что санкции не пошатнули Россию. Европа, в свою очередь, находится в экономическом и политическом кризисе, отметил премьер Венгрии. «Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — заключил Орбан.

Ранее он заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий европейских стран и не остановила конфликт на Украине. Более того, они не остановили Россию, на что надеялись страны Евросоюза, а возымели обратный эффект — Европа буквально совершает самоубийство, добавил премьер Венгрии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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