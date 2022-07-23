Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России
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Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России

Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады РоссииСенатор Пушков заявил, что тотальная санкционная блокада России невозможна по определению

Тотальная санкционная блокада России, к которой стремится Запад, неосуществима и невозможна по определению, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, коллективному Западу не удается ввести всеобъемлющие санкции против Москвы и заблокировать российский экспорт. Он отметил, что курс на «санкционную войну» с Москвой столкнулся с потребностями самого Запада, а также остального мира, который нуждается в поставках России. Пушков указал на то, что ограничения вступили в противоречие «со структурой международных экономических потребностей».

«Это не означает, что Запад откажется от такого курса. Но это означает, что тотальная санкционная блокада России неосуществима и невозможна по определению», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент потенциал антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) исчерпан.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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