Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России

Вадим Карасев

Сенатор Пушков заявил, что тотальная санкционная блокада России невозможна по определению

Тотальная санкционная блокада России, к которой стремится Запад, неосуществима и невозможна по определению, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, коллективному Западу не удается ввести всеобъемлющие санкции против Москвы и заблокировать российский экспорт. Он отметил, что курс на «санкционную войну» с Москвой столкнулся с потребностями самого Запада, а также остального мира, который нуждается в поставках России. Пушков указал на то, что ограничения вступили в противоречие «со структурой международных экономических потребностей».

«Это не означает, что Запад откажется от такого курса. Но это означает, что тотальная санкционная блокада России неосуществима и невозможна по определению», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент потенциал антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) исчерпан.