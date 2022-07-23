Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с Россией
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Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с Россией

Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с РоссиейПутин наградил президента Узбекистана Мирзиеева орденом Александра Невского за дружбу

Президент России Владимир Путин наградли президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничество между Россией и Узбекистаном», — говорится в сообщении.

В марте Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана. Разговор состоялся по инициативе Мирзиеева.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита лидера Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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