Раскрыто общее число уничтоженных Россией украинских беспилотников

Вадим Карасев

Войска России уничтожили почти 1600 украинских беспилотников с начала спецоперации

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл общее число уничтоженных отечественными войсками украинских беспилотников с начала спецоперации — их количество приблизилось к 1600, пишет ТАСС.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированные машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.

В ходе последних боевых действий российские военные уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавил представитель Минобороны. По его словам, российские средства ПВО поразили беспилотники в районе Топольского, Дмитровки, вблизи сел Новая Гнилица, Малая Камышеваха и Большие Проходы, расположенных в Харьковской области. Помимо этого, беспилотники были замечены и ликвидированы в районе Терновых Под и Калиновка в Николаевской области, Херсонской области, а также рядом с Харцызском и Горловкой в ДНР.

Кроме того, российское ведомство сообщило об уничтожении около 200 человек личного состава бригады ВСУ в Днепропетровской области Воздушно-космическими силами России. По данным ведомства, в населенном пункте Апостолово в результате удара по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава, артиллерийские орудия и военная техника.