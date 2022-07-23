Распространение обезьяньей оспы пугает. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

Каждое сообщение о новой болезни страшит людей по всему миру. До последнего медики успокаивали граждан и лишь призывали соблюдать меры предосторожности. Теперь ВОЗ признала ситуацию действительно опасной.

Заболевшие обезьяньей оспой исчисляются уже не сотнями, а тысячами, о чем заявил сегодня отметил глава Всемирной организации здравоохранения. «В настоящее время зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти», — отметил Тедрос Гебреисус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета.

В связи с этим вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По словам Гебреисуса, под особым наблюдением находится Европа, где инфекция распространяется на высоком уровне. В остальным странах болезнь вряд ли будет распространяться по такому сценарию, предполагают специалисты.

«По оценке ВОЗ, оспа обезьян представляет умеренный риск во всем мире и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», — подчеркнул руководитель ВОЗ.

Однако не только этот недуг держит в страхе граждан. Новый Марбургский вирус уже заявил о себе, как о палаче: при заболевании шансы выкарабкаться ничтожно малы. К тому же вакцин для излечения не существует, пациентам поможет лишь длительная терапия.

По сообщениям СМИ, болезнь стала явью, когда в одной из лабораторий Уганды вскрыли мартышек. Так, на сегодня вирусом заразились 31 человек: 25 от обезьян и шесть — через вторичные контакты. Зарегистрированы семь умерших. Пока болезнь зафиксировали только в разных странах Африки.