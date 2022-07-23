Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается

Некоторые люди знают многие приметы и тайны. Кто-то верит в них, а другие не воспринимают всерьез. Есть ритуалы, которые могут вызвать страх и даже отвращение, например, те, которые связаны с кладбищем. Далее мы расскажем, зачем на могилы ставят фото живых людей.

Что это за ритуал и для чего он нужен

Этот обряд проводят для того, чтобы причинить вред человеку, который изображен на рисунке или фото. Может показаться, что сейчас этим мало кто занимается, но на самом деле подобных случаев много.

Обсуждения об этом ритуале довольно часто можно увидеть в различных соцсетях или группах. Кто-то из обсуждаемых людей сам становился жертвой этого страшного обряда.





Раньше, когда не было Интернета, на могиле можно было часто увидеть фото живого человека рядом с тем, кто там похоронен. В те времена, это не несло никакого особого смысла или вреда, об этом даже особо не задумывались. Но сейчас это приобрело негативный смысл.

Также существует подобный ритуал, когда кладут фото в гроб к усопшему или закапывают в землю свежевырытой могилы. В таком случае это может привести к необратимым последствиям или смерти человека, изображенного на снимке. Также это может подобным образом повлиять на особу, которая проводила этот ритуал, особенно если она никогда не занималась чем-то подобным.

Различные найденные фото или рисунки людей на кладбище трогать нельзя. Но если человек дотронулся, чтобы защититься от злых чар, не нужно думать и верить в это проклятие.

Как защититься от негативного ритуала

Если особа каким-то образом узнала, что ее фото кто-либо поместил на могилу умершего человека, необходимо пойти в церковь и прочитать там 3 молитвы о здравии. После этого нужно сделать подаяние нуждающимся в разных точках города или поселка. Затем следует отправиться к воротам кладбища, и 3 раза прочитать заговор от порчи. Проделав все это, необходимо пойти домой, и молчать до рассвета.